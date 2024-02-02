Як годувати дорослого спортивного собаку активної породи: все про раціон CLUB 4 PAWS АКТИВ

Якщо ви обрали в якості вихованця, меншого члена родини енергійного собаку з активним темпераментом, то маєте вести відповідний спосіб життя, приділяти досить часу та сил прогулянкам, іграм і заняттям спортом, фітнесом для собак, а також забезпечити улюбленця якісним харчуванням для задоволення підвищених енергетичних потреб. Спеціально для дорослих спортивних собак розроблений раціон CLUB 4 PAWS АКТИВ, склад якого повністю відповідає їх способу життя.

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Представникам активних порід (це пастуші собаки, тер’єри, лабрадор і золотистий ретривер, бігль, помаранський шпиць, вельш-корги і багато інших) необхідні щоденні навантаження тривалістю не менше 1 години. У деяких вихованців тривалість тренувань може сягати 6 годин на день. З собаками будь-яких порід, розміру, рівня підготовки можна займатись за системою Dog Puller. Кільця Пуллєр – це універсальний тренувальний снаряд для бігу, стрибків, плавання, перетягування та цікава іграшка. Його використання сприяє підтриманню гарної фізичної форми, стимуляції розумових здібностей, супроводжується позитивними емоціями та допомагає попередити небажану, деструктивну поведінку, до якої призводить нудьга та дефіцит активності.

Для фізичного та психоемоційного здоров’я енергійних улюбленців важливе поєднання достатнього рівня навантажень з правильним харчуванням. Вдале рішення для харчування активних собак – сухий корм. Він ситний, відрізняється високою концентрацією поживних речовин, зручний у використанні. Але для активних вихованців підходить не будь-який сухий корм, а висококалорійний, з достатнім вмістом білків і жирів, з добавками, що підтримують тонус, допомагають довше залишатись енергійними. Прикладом такого харчування є корм CLUB 4 PAWS для активних собак.

Склад сухого корму CLUB 4 PAWS ПРЕМІУМ "АКТИВ"

Український виробник вже давно розпочав випуск сухого корму для активних собак, але раніше пропонував тільки один різновид, призначений для всіх порід. А нещодавно у лінійці "Актив" з’явилися нові продукти, адаптовані під потреби представників малих і середніх порід. Вони розрізняються не тільки розмірами та формою гранул, але й складом, енергетичною цінністю, балансом білків і жирів. У маленьких собак метаболізм більш активний, прискорений, тому їм потрібно трохи більше калорій, поживних речовин, ніж представникам середніх порід з аналогічним рівнем активності.

Сухий корм для собак середніх порід (MEDIUM BREEDS):

вміст білків 28% (з них 63% – протеїни тваринного походження);

вміст жирів 15% (зокрема, жирних кислот омега-3 – 0,34%, омега-6 – 3,27%);

енергетична цінність – 387,07 ккал.

Сухий корм для собак малих порід (SMALL BREEDS):

вміст білків 30% (з них 60% – протеїни тваринного походження);

вміст жирів 18% (зокрема, жирних кислот омега-3 – 0,36%, омега-6 – 3,64%);

енергетична цінність – 400,49 ккал.

Обидва раціони розроблені для задоволення потреб активних, енергійних, рухливих собак і відповідають таким вимогам:

високий вміст якісного білка тваринного походження, що необхідний для зміцнення м’язів. У кормах CLUB 4 PAWS для активних собак джерелом легкозасвоюваного тваринного білка є дегідратована курятина;

джерелом легкозасвоюваного тваринного білка є дегідратована курятина; висока енергетична цінність – під час тренувань, активних ігор спалюється значна кількість калорій. Важливим джерелом калорій є жири (жир птиці, олія лосося) та зернові (кукурудза, рис);

високий вміст омега кислот, що важливі не тільки для шкіри та шерсті, але й для еластичності зв’язок, серцево-судинної системи;

наявність у складі інгредієнтів і добавок, що зміцнюють імунітет, сприяють здоровому травленню.

Раціони для активних собак окрім вітамінів, мінералів, формули Інтеграмікс і пробіотиків містять нову добавку – вичавку з виноградних кісточок. Це потужний природний антиоксидант, що забезпечує захист клітин від вільних радикалів, уповільнює процеси старіння. Речовини, що містяться в екстракті, нормалізують роботу серцево-судинної системи, яка у активних собак зазнає значних навантажень.

Детальний склад кормів лінійки Сlub 4 Paws Active (сухий корм для собак малих порід та сухий корм для собак середніх порід) можна вивчити на офіційному сайті виробника. Тут також наведені рекомендації зі згодовування. Клуб 4 Лапи розробив рекомендації щодо розміру порції сухого корму з урахуванням двох критеріїв: ваги собаки та рівня фізичної активності. В інструкціях виділяється 2 рівня навантаження в залежності від тривалості щоденних вправ, тренувань: від 1 до 3 і від 3 до 6 годин.

Ціна на корм CLUB 4 PAWS ПРЕМІУМ "АКТИВ"

Корм CLUB 4 PAWS для активних собак продається ексклюзивно:

в офіційному інтернет-магазині бренду club4paws.ua;

в інтернет-магазині партнера виробника masterzoo.ua.

Тут наведені актуальні ціни, а також публікуються відгуки про корм CLUB 4 PAWS, які залишають покупці.

CLUB 4 PAWS ПРЕМІУМ "АКТИВ" – корм, що забезпечить потреби енергійних улюбленців

Якщо собака належить до активної породи чи відрізняється непосидючим характером, відповідальному господарю слід не лише забезпечити улюбленцю необхідний рівень навантажень, але й подбати про харчування для підтримання фізичної форми. Гарним рішенням для собак, що не належать до робочих, службових порід, але багато рухаються, займаються собачим спортом, може бути новий корм лінійки "Актив" від CLUB 4 PAWS. Виробник пропонує 2 раціони, збалансовані під потреби собак малих і середніх порід. Вони відрізняються високою енергетичною цінністю, підвищеним вмістом білків і жирів (у складі переважають білки тваринного походження, особливо важливі для м’язів), а також збагачені цінними антиоксидантами, джерелом яких є вичавка виноградних кісточок. Виробник рекомендує корм CLUB 4 PAWS АКТИВ для собак, що регулярно виконують вправи з тренажером Пуллер (на кожній упаковці є короткий опис вправ і QR код з посиланням на відеоуроки PULLER). Таке поєднання допоможе підтримувати життєвий тонус вихованця на належному рівні.