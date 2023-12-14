Від штрафів та позбавлення волі: як та за що українців можуть покарати на Новий рік

Цивільних у новорічну ніч можуть покарати за використання піротехніки та порушення комендантської години. Найчастіше "святкували" із феєрверками у Києві — 5 рішень. Друге місце розділили між собою Дніпропетровщина та Одещина — по 4 справи, а третє місце посідає Харківщина — 3 судових вироки.

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У період воєнного стану в Україні заборонено користуватися феєрверками та будь-якою іншою піротехнікою, і за відповідні порушення може бути виписано штраф у розмірі до 34 000 гривень. Про це йдеться у аналітичному дослідженні Опендатабот.

Де зафіксували найбільше вироків за використання піротехніки

За результатами дослідження, зафіксували щонайменше 21 випадок покарання за використання піротехніки від початку повномасштабного вторгнення.

"Попри заборону, деякі громадяни продовжували користуватись піротехнічними засобами задля забавки", — йдеться у повідомленні.

За даними судових реєстрів, найчастіше "святкували" із феєрверками у Києві — 5 рішень. Друге місце розділили між собою Дніпропетровщина та Одещина — по 4 справи, а третє місце посідає Харківщина — 3 судових вироки.

У дослідженні додають, що найбільше порушень було у серпні та січні 2023 року. 57% справ класифікуються, як адмінправопорушення, а інші 43% — як кримінальні.

Покарання за використання феєрверків у воєнний час

Використання піротехніки під час воєнного стану може призвести до покарання за допомогою штрафів, виправних робіт або позбавлення волі, залежно від додаткових обставин.

Наприклад, у лютому 2023 року чоловіка в Одесі засудили до п'яти років і трьох місяців позбавлення волі за використання феєрверків, оскільки він вже перебував під "умовним терміном".

У разі вчинення порушення у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, що враховується як обтяжлива обставина, це призводить до застосування більш суворого покарання.

Штрафи за салюти під час війни в Україні

Стаття 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) — штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

Стаття 182 КУпАП (порушення вимог щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях) — штраф від 85 до 255 гривень, для посадовців та підприємств — від 255 до 510 гривень.

Стаття 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) — штраф від 1 020 до 1 700 гривень з конфіскацією піротехнічних засобів.

Стаття 296 КК України (хуліганство) — штраф від 17 000 до 34 000 гривень, арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до п'яти років.

Штрафи за порушення комендантської години

Верховна Рада України 9 грудня прийняла за основу законопроєкт № 10195, що передбачає притягнення громадян до адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

Йдеться про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години під час дії воєнного стану. Документ передбачає штрафи для громадян — від 8 500 до 17 000 гривень. У разі повторного порушення — сума подвоюється.

Для бізнесу штрафи передбачені в розмірі від 51 до 102 тисяч гривень. Якщо порушення зафіксують повторно протягом року, штраф становитиме від 170 до 340 тисяч гривень.

Раніше юристи пояснювали Фокусу, що, як показує практика, порушників комендантської години намагаються притягнути до відповідальності за двома статтями — 210.1 і 185 КпАП.