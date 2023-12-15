Влада і бізнес обговорили Формулу відбудови України. Підсумки та головні тези першого Українського будівельного конгресу

Захід став майданчиком для конструктивного діалогу, висловлювання та обговорення різноманітних думок між владою, девелоперами, архітекторами, будівельниками та громадським сектором

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14 грудня в Києві пройшов перший УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОНГРЕС, в рамках якого учасники висловили власні думки, бачення та обговорили Формулу відбудови України.

Захід став майданчиком для конструктивного діалогу, обміну ідеями між владою, девелоперами, архітекторами, будівельниками, виробниками будівельних матеріалів, громадським сектором та іншими учасниками галузі. Важливим питанням конгресу стала проблема повернення з за кордону українців, без яких поновлення України неможливе.

Програма складалася з дискусійних панелей, виступів та презентацій експертів з різних напрямків, а також батли між учасниками конгресу на теми відбудови.

"Наш конгрес – це платформа, на якій ми надаємо можливість взаємодіяти різним командам та компаніям, а також висловити свою думку з приводу того, як Україні найкраще всього рухатись надалі в контексті відбудови", – розповів організатор УКРАЇНСЬКОГО БУДІВЕЛЬНОГО КОНГРЕСУ Ігор Парубський.

Участь у першій дискусійній панелі "Що будувати під час війни?" взяв Михайло Подоляк – радник керівника Офісу Президента України: "Відновлення України – це, зрозуміло, не тільки про новий візуальний вигляд наших міст, містечок, сіл після війни. Скоріше це про нову філософію держави – хто ми, чому ми такі, які наші цілі, куди ми йдемо, якими бачимо себе і що треба зробити, аби ми змогли таки реалізувати свій великий цивілізаційний потенціал. Це також про нову архітектуру наших компетенцій, які дозволять нам ефективно і перспективно конкурувати на глобальних ринках. Для чого, до речі, маємо чітко розуміти структуру своєї економіки і своїх пріоритетних промислових галузей. Це про наше бачення свого майбутнього, в якому хочеться жити, робити карʼєри, вчити дітей, почувати себе реалізованими "тут і зараз". Чи потрібно все це розуміти/обговорювати/дебатувати вже сьогодні, в ці похмурі часи, коли за вікном продовжується повноцінна війна? Так, саме сьогодні треба давати відповіді про наше завтра, про наші візії майбутнього, про наші рішення, в том числі рішення по конкретній відбудові конкретних інфраструктурних обʼєктів. Тому що це і буде ключова відповідь на надскладне у всіх сенсах питання – заради чого? Заради кого? Чому ми врешті/решт обовʼязково маємо дійти до справедливого фіналу? Тому що Україна знає всі правильні відповіді".

Модератором панелі став Андрій Длігач – д.е.н., голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України:

"Чи не досить форумів про відбудову? Чи не варто зайнятися самою відбудовою?!" – такі думки лунають все частіше. Але якщо ми потребуємо діалогу, то це означає, що досі замало розуміння, як і що ми маємо будувати, відновлювати і модернізувати.

Саме тому варто обговорити Формулу відбудови:

Хто? має проводити. Як долучити український бізнес, яку роль відіграє місцева влада — хто є суб‘єктом процесу?

Де? Яка буде географія розміщення продуктивних сил. Важливе розуміння демографічної ситуації в Україні, її перспектив та прогнозів.

Що? Які готувати проєкти, як спланувати масштаб і наповнення логістичних центрів, індустріальних парків, нових міст.

Як? Які запровадити нові технології будівництва, як залучити світових архітекторів до співдії з українськими і зробити справжню модернізацію простору життя.

Формула відбудови полягає в тому, щоб не лише поговорити, а й визначити: де маємо розбіжності, а де в нас спільна позиція. Знайти спільне з центральною і місцевою владою, з бізнесом, з архітекторською і будівельною спільнотою.

І, нарешті, ще одна складова Формули відбудови. Коли будувати? Адже зараз період невизначеності… Я хочу запитати у вас: а коли в нас була ця визначеність? З 1986 року ви її пам'ятаєте, цю визначеність? Годі чекати! Будувати наше майбутнє потрібно вже зараз. Чим сильнішими ставатимуть українці, тим швидше настане українська перемога. Таку формулу відбудови ми прагнемо знайти. Start now".

В обговоренні теми "Місто без меж: власні приклади та дії в напрямку безбарʼєрності" взяв участь Вадим Свириденко – уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій:

"Безбар'єрне середовище в Україні – глобальна соціальна програма, спрямована на покращення життя людей з інвалідністю та збільшення їхнього вкладу в життя суспільства. Наша ціль, щоб маломобільні групи населення могли безперешкодно пересуватися містом, мати доступ до будь-яких будівель, споруд та користуватися об’єктами громадської та транспортної інфраструктури.

Враховуючи виклики сьогодення, інклюзивність будівель та споруд при будівництві має бути обов'язковою. На сьогодні переважна більшість об’єктів фізичного оточення і транспорту не є адаптованими для переміщення та користування ними маломобільних груп населення. У тому числі осіб з інвалідністю".

З привітальним словом на конгресі також виступила Наталія Козловська – заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Крім того, темами панелей конгресу стали:

Інновації та їх вплив на розвиток бізнесу

Освіта в архітектурі. Руйнація чи нерозуміння потреб відбудови?

Перспективні напрямки інвестицій в майбутню відбудову України

Технології майбутнього відновлення, як інструмент модернізації України

Гроші на житло. Джерела надходжень 2024: інвестиції, продажі, іпотека

Місто без меж: власні приклади та дії в напрямку безбарʼєрності

Інформаційними партнерами УКРАЇНСЬКОГО БУДІВЕЛЬНОГО КОНГРЕСУ виступили інформаційно-аналітичне видання "ФОКУС" та незалежна, розмовна, інформаційно-аналітична радіостанція Громадське радіо.