Клубний будинок Illinsky House відкрив двері першим гостям

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18 грудня клубний будинок Illinsky House, що на Подолі, відкрив двері першим гостям — представникам різних столичних медіа. Захід організували з нагоди завершального етапу будівництва проєкту.

"Станом на сьогодні у будинках, яких в проєкті два, виконані всі внутрішні оздоблювальні роботи. Дворівневий паркінг також повністю готовий. Виконані й основні будівельні роботи з благоустрою у внутрішньому дворику, який до літа стане зеленою оазою спокою та відпочинку. Успішно протестоване й архітектурне підсвічування фасадів. Наразі клубний будинок знаходиться на фінальній стадії будівельної готовності перед прийняттям в експлуатацію" — розповів Андрій Мельник, генеральний менеджер будівельних проєктів Alliance Novobud.

Гостям провели екскурсію внутрішніми просторами клубного будинку та підземним паркінгом. Один із житлових просторів задекорували під готову квартиру в стилі лофт з нотками різдвяного настрою. Меблі та вишуканий декор надали партнери заходу: компанія FREEDOM — офіційний представник в Україні елітних італійських та німецьких фабрик меблів, світла, сантехніки, декору та компанія ZELENA — галерея подарунків із місією нести у світ красу. Серед цього простору команда проєкту провела брифінг й відповіла на питання журналістів. Модерували захід Ірина та В’ячеслав Дюденки, корінні кияни, експерти з моди та давні друзі клубного будинку Illinsky House.

Варто зазначити, що не лише представники медіа стали гостями заходу. Вітали цього дня на території клубного будинку і його резидентів. Їм також провели екскурсію готовими просторами й запропонували за келихом ігристого познайомитися та поспілкуватися з сусідами. В рамках зустрічі провели благодійний збір на потреби розвідувально-ударного підрозділу "Бродяги" БпАК ЗСУ.

"Клубний будинок Illinsky House — знаковий для Alliance Novobud проєкт, адже він стане першим реалізованим у столиці. Нам хотілося скоріше показати його громадськості та резидентам, тож, як тільки з’явилася така можливість, ми вирішили провести невеликий захід-знайомство. Загалом, вважаю, що події такого масштабу, як завершальний етап будівництва проєкту бізнес-класу під час воєнного стану, сьогодні є чимось скоріше унікальним, аніж звичним" — зауважила Ірина Міхальова, CMO Alliance Novobud.

Illinsky House — це два будинки у стилі неокласики з урахуванням особливостей історичної забудови Подолу. Для його будівництва використовуються інноваційні технології та натуральні матеріали. Архітектура комплексу підкреслює дбайливе ставлення до історії Подолу. В оздобленні фасадів домінують натуральний камінь, декоративна цегла та керамограніт.

З питань придбання житлової та комерційної нерухомості в клубному будинку Illinsky House звертайтеся в офіс продажу за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 22, або за телефоном: +38 (044) 344-06-93. Кількість вільних площ обмежена!

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