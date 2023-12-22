Досвід впровадження оплати криптовалютою в готельно-ресторанному бізнесі: досвід керуючої компанії Maestro Hotel Management та M1 Club Hotel

Maestro Hotel Management — стратегічний партнер з управління 4 та 5 зірковими готелями та ресторанами. В портфелі компанії 11 готелів та 4 ресторани. Компанія працює на українському ринку вже більше 7 років і дуже швидко розвивається. Maestro Hotel Management надає комплексні послуги управляння готельно-ресторанними проєктами, послуги консалтингу, готельного девелопменту та інвестування.

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Швидкий розвиток готельної галузі вимагає постійних інновацій. Maestro Hotel Management завжди в курсі новітніх технологій та впроваджує їх в своїх проєктах. Це дозволяє готелям підвищувати ефективність та покращувати гостьовий досвід. Маестро Hotel Management прагне до найвищих стандартів якості та обслуговування у всіх своїх готелях і ресторанах. Гості можуть розраховувати на комфорт, безпеку та професійний WOW-сервіс.

Сервіс оплати криптовалютою в M1 Club Hotel

M1 Club Hotel став першим готелем в Україні, де гості можуть розрахуватися криптовалютою. Це інноваційний сервіс, який з'явився завдяки співпраці з однією з найбільших криптовалютних бірж у світі — Whitepay. Українське законодавство поступово адаптується до реалій криптовалютного світу і це значний крок вперед. Whitepay вже має репутацію лідера на ринку криптовалют, завдяки своїм рішенням та протоколам безпеки. Система оплати є безконтактною, миттєвою та безпечною. Вона підтримує понад 70 різних видів віртуальних валют та не стягує комісію за транзакції. Це зробило її популярною серед користувачів і підприємців.

Переваги партнерства

Партнерство між MAESTRO Hotel Management і Whitepay має кілька ключових переваг. По-перше, це зручність для гостей, які можуть розрахуватись криптовалютою, не переймаючись за обмін валют або комісію. Розрахунок відбувається швидше ніж за хзвилину. По-друге, впровадження криптовалютного сервісу демонструє бажання Maestro Hotel Management бути на передових позиціях у готельній галузі та сприяє розвитку криптовалютної економіки в Україні. По-третє, ми вже зараз розуміємо, що наші гості із задоволенням користуються цим сервісом, а отже ми задовольнили ще одну їх потребу, надаючи послугу розрахунку криптою.

У Maestro Hotel Management впевнені, що готельна галузь в Україні готова до впровадження інновацій. Тому вже з січня 2024 року компанія впровадила сервіс оплати криптою у всіх своїх готелях. Партнерство із Whitepay відкриває нові можливості для гостей та допомагає розвивати криптовалютну економіку. Наша країна стає все більше відкритою до нових технологій і це добра звістка для всіх, хто мріє про сучасну та прогресивну Україну.

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