Цей рік запровадив багато нововведень. Вперше до малечі святий Миколай прийшов на 2 тижні раніше, тож заклопотані батьки, що проґавили момент кардинальних церковних змін, стрімголов бігли у найближчий магазин за солодкими подарунками для чемних діток. І найголовніше християнське свято, Різдво, тепер відзначатиметься разом з усім світом, 25 грудня.

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У наших українських традиціях заведено збиратися родиною й на Святвечір, що за новим календарем припадає на 24-те число. Це останній день посту, тож усі страви готуються без тваринних компонентів – м’яса, яєць та кисломолочних продуктів. А от риба дозволяється.

За давньою традицією на столі повинно стояти 12 страв, за кількістю апостолів. А похресники мають завітати до своїх хрещених, щоб пригостити їх святковою вечерею.

Ми поступово відходимо від радянських наративів, тому все більше уваги приділяємо саме нашим, українським звичаям, тим, що з діда-прадіда, а не придуманим і нав’язаним у тоталітарний період. Через війну ми почали більше цінувати людське життя, здоров’я, родинні зв’язки, спілкування, можливість побачити й обійняти своїх близьких. Тож свято має бути затишним, світлим і радісним, бо Ісус народився.

Так, може, полегшимо працю наших матусь і бабусь, щоб вони не стояли на кухні до пізнього вечора, аби пригостити нас смачненьким? Сучасний ритм життя диктує нові правила: заощаджуй час та сили й розставляй пріоритети. Хочете до батьків? Жалуйте їх – прийдіть зі своїми наїдками чи з підготовленими продуктами, щоб гуртом за годину накрити стіл до Святвечора! Благо в магазинах можна купити майже все.

Ми підготували список продуктів для 12 обов’язкових страв, що звільнять вас та ваших батьків від марудної кухонної роботи й подарують радість від спілкування.

1. Кутя. Її мають скуштувати першою, бо це символ добробуту хазяїв, до того ж обрядова страва, яку подають, аби вшанувати пам’ять пращурів. Зараз наші виробники пропонують в магазинах готові набори, що складаються з пшениці, яку варять 30–40 хвилин, сухофруктів, маку та чищених горіхів. За годину ви точно впораєтеся, хоча краще приготувати її раніше, щоб кутя настоялася, так смачніше.

2. Голубці їдять наступними. Берете рис у пакетиках, бо такий швидше вариться, вже нарізну моркву від "Грінвілю" й соус "Український" від "Ніжина". Інші інгредієнти доведеться підготувати самотужки: порізати цибульку, посмажити з грибочками й морквою, відварити капустку. Якщо встанете й разом накрутите голубців, це багато часу не забере.

3. Вареники – суто українська обрядова страва. На Святвечір робляться пісними, тому вибираєте напівфабрикати улюбленої марки або сідаєте у родинне коло й ручками ліпите, виявляючи таким чином свою гостинність і щедрість. Начинку також закуповуєте в супермаркеті – це можуть бути заморожені вишні, очищена картопля у вакуумі (треба тільки зварити) чи квашена капуста від "Грінвіль" (її тушкують разом із сирою капустою).

4. Риба. Пропозицій кілька – від готового оселедця (можна вже і порційного) до коропа або морської риби. Щоб не стояти біля сковорідки і не спалити єдиний непісний продукт, радимо здорову альтернативу – рибу в овочах. Шарами викладаєте моркву, цибулю, буряк, рибу, повторюєте овочеву послідовність, заливаєте розведеною томатною пастою ("Ніжин") – і на повільний вогонь. До речі, чому риба дозволена на Святвечір, бо у християнстві вона символізує віру та здоров'я.

5. Капуста. Без неї не обходиться жодне українське зимове свято, адже це, мабуть, найкорисніший місцевий продукт. Можна її тушкувати з грибами або обрати хрумкий варіант – квашену капусту, наприклад, з журавлиною чи морквою та хріном, чи з огірками, а за бажанням – мариновану. З усім цим "Грінвіль" вам у поміч.

6. Гриби символізують багатство природи й додають пісним стравам поживності. У магазинах є розмаїття консервованих, маринованих опеньків, печериць, груздів, навіть шиїтаке. Смачні биточки виходять із глив.

7. Борщ. Куди ж без нього? Зварений попередньо за день смачніший: "Грінвіль" полегшує життя – пропонує борщовий набір зі свіжих очищених овочів (картопля, буряк, морква, цибуля). Але ж можна зовсім не заморочуватися й обрати борщ по-українськи у банці від "Ніжину": всипте в окріп вміст і просто доведіть до кипіння!

8. Пампушки з часником до борщу і пиріжки – з квасолею, капустою, грибами або варенням. Все це можна без проблем купити в супермаркетах, хіба що з квасолею мама схоче напекти сама.

9. Окремі страви з квасолею. Наші пращури не мали змоги часто їсти м’ясо, тому бобові були цінним джерелом білка. Зараз у магазинах багатий вибір – від монопродукту на кшталт квасолі у томатному соусі "Любительської" до цікавих поєднань, наприклад лечо з квасолею (це все "ніжинський" асортимент).

10. Гарнір. Тут хто що любить, бо в різних регіонах на стіл ставлять гречку, пшоняну кашу з грибним соусом або картопельку. Варіант вже очищеної картоплі, порізаної дольками чи цілої, є в "Грінвілі".

11. Салати з овочів та соління. Тут вже згаданий "Грінвіль" та улюблений "Ніжин" поза конкуренцією. Вони пропонують салати по-корейськи з баклажанів, моркви та буряка; квашені томати та огірки; мариновані та консервовані томати й огірк; салати з баклажанів, лечо, овочевий "Рататуй" тощо.

Не забуваймо про традиційний салат із буряка з чорносливом і часником, який надзвичайно легко приготувати з відвареним і запакованим у вакуумі буряком "Грінвіль". Чи про вінегрет – буряк готовий, моркву доведеться відварити, додати огірочків з банки, улюблену консервовану квасольку та квашену капусту, оригінальний рецепт пропонує додавати ще морської капусти.

12. Узвар, фрукти, горіхи. Наш традиційний вітамінний настій готується із сухофруктів напередодні. Придбати готові суміші можна в магазинах спецій або на базарі. А свіжі фрукти та горіхи пропонують як десерт для смачного завершення родинного свята.

Смачної куті, гарного настрою та веселого Різдва!

Хай Святвечір подарує вам надію, що з народженням Христа у світі все зміниться на краще, в Україні запанує мир, а ваші близькі будуть живими й здоровими.