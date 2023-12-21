КРАІЛ підтвердив відсутність російського сліду у PIN-UP, — ЗМІ

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Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей не підтвердила інформацію про наявність контролю росіянами діяльності ТОВ "Укр гейм технолоджі" (бренд PIN-UP), повідомляє КРАІЛ у відповідь на запит "Українських Новин".

У Комісії уточнили, що компанія пройшла перевірки правоохоронних органів, які не підтвердили контроль резидентами російської федерації за діяльністю товариства, про які раніше згадували у ЗМІ.

Журналісти зазначають, що у судовому реєстрі з'явилася інформація щодо позову від ТОВ "Укр гейм технолоджі" (Бренд PIN-UP) до інформаційної агенції, що поширювала такі тези. Суд підтвердив, що ліцензія PIN-UP була видана без порушень законодавства, а інформацію щодо російських власників визнано недостовірною.

"У цьому році ми піддалися інформаційній атаці з вкидами щодо власності компанії. Я точно знаю, що це була спланована дискредитація бренду та найбільшого платника податків у сфері гемблінгу в Україні. Перший суд зі ЗМІ ми виграли та рухаємось далі відстоюючи свою репутацію", — зазначив Ігор Зотько, власник ТОВ "Укр гейм технолоджі" (Бренд PIN-UP) в коментарі "Українським Новинам".

У компанії повідомили, що мають намір у судовому порядку притягати до відповідальності за поширення неправдивої інформації про бренд.