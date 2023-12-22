Співзасновник БФ "Благомай" Костянтин Голубятніков: "Можливості для реабілітації військових та цивільних мають бути в кожному місті"

Цьогоріч багато людей опинилися у скрутному становищі, і їм, як ніколи, була потрібна допомога. Це і внутрішньо переміщені особи, зокрема діти, й малеча з дитбудинків, і лікарні, які не мали відповідного обладнання для роботи з такою великою кількістю переміщених людей. Тоді на допомогу прийшли благодійники, і робили все, що в їхній силах. Серед них — Благодійний фонд "Благомай", який за 2023 рік допоміг понад 500 тисячам людей і відкрив декілька важливих ініціатив. Зі співзасновником фонду Костянтином Голубятніковим говоримо про важливість благодійництва зараз і 13 років тому.

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— Коли ви почали займатися благодійністю і яким був ваш шлях до цього?

— Мій шлях до благодійності потрібно поділити на два етапи. Перший — це шлях волонтерства й мене як волонтера. Другий шлях — це історія мене як благодійника, а згодом і співзасновника благодійного фонду. Це різні етапи мого життя.

Я почав займатися певним волонтерством ще у студентські роки, однак свідомо й активно став допомагати у 2010 році. Тоді ми з друзями й однодумцями вирішили один день на тиждень проводити час із дітьми, які живуть в дитячих будинках Київщини. Ми привозили їм речі, їжу, допомагали необхідним. Іноді приїздили просто з класними людьми, які проводили час із дітьми, розмовляли, надихали своїм прикладом, а іноді й усиновлювали цих дітей.

Ми досить продуктивно займались цією діяльністю, а тому, наприкінці 2011 року, вирішили створити благодійну організацію. На той час багато людей допомагали нам фінансово і було юридично правильно звітувати перед ними через благодійний фонд.

20 січня 2012 року було засновано Благодійний фонд "Благомай". За перший рік офіційної роботи ми зібрали 125 тисяч гривень. На той час, із нашим досвідом, оточенням та рівнем довіри ці гроші вже були певною перемогою.

— Скільки людей тоді було залучено до роботи фонду?

— Дві людини працювали постійно, ще одна — долучалась періодично. Працювати було складно: ми цьому не навчались, нам не було з ким порадитись, ми не мали менторів, які б нас проконсультували. Ми були співробітниками різних компаній, однак нами керувало єдине — покращити життя дітей, поки вони живуть у дитячих будинках. Ми хотіли донести до людей й розповісти, як живуть там діти, в яких умовах, які у них перспективи, ким вони стають після дитячого будинку, і, головне, — як на це можна вплинути. Ми не рахували ні години, ні дні, які ми проводили, допомагаючи дітям. Нам лише дуже боліло.

— Як змінилась діяльність благодійної організації "Благомай" з початком війни в Україні?

— Набагато більше людей почали звертати увагу на проблеми в Україні, серед них й на проблеми дітей. Пожертви збільшились практично в 4 рази. Також нам почали допомагати великі компанії. Одним із перших потужних благодійників стала компанія Coca-Cola. Вони не працюють з усіма, тому нам було за честь працювати з ними.

Ми змінили вектор допомоги — з підтримки речами першої потреби перейшли до більш суттєвих проєктів: ремонту у дитячих будинках, меблювання, освіти дітей. Серед останнього — були лекції, табори, оплата навчання в університетах.

У 2017 році БФ "Благомай" почав проводити форуми для дітей з дитячих будинків. Спочатку це було 300 дітей, згодом їхня кількість зросла до 1000. Нам навіть зафіксували рекорд в Книзі рекордів України за наш WOW Kids Forum як "Наймасовіший освітній форум для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування".

Аж до 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення, ми працювали у такому напрямку: розширили географію допомоги на всю Україну, в кожній області мали дитячі будинки, якими опікувалися. Свого часу їхня кількість стала більшою за 100. Таким чином нам вдалося поступово пропонувати нашим великим благодійникам допомогти не локально, а практично дітям по всій Україні.

Ми допомагали й здоров'ю діток, створювали медичні кабінети у закладах, покращували ситуацію з питною водою. З 2020 року, через коронавірус, у нас з'явився ще більший нахил медичного напрямку. Для команди це також був виклик, адже ми звикли приїздити до дітей, бачити їх, спілкуватися. Це був складний етап для "Благомаю": переробити проєкти й не зменшувати допомогу дітям. За 2021 рік ми витратили на благодійність близько 20 млн грн.

— Ще один виклик для українців — повномасштабна війна. Багато дитячих будинків змінили місце розташування через активні бойові дії. Якою була ваша допомога у цей час?

— Це були кардинальні зміни. Починаючи з нашої команди, для якої це також був великий стрес, багато людей виїхало з Києва або ж за кордон. Однак ми попри все вирішили працювати далі, не зупиняти своєї діяльності, коли вона найбільше необхідна.

До нас почали дзвонити директори дитячих будинків, родини з багатодітних сімей, родини з дитячих будинків сімейного типу. Комусь треба була їжа, комусь потрібен був захист, хтось потребував евакуації з міст, наближених до бойових дій. Перша програма, яку ми розробили, — це евакуація дітей. "Благомай" організовував автобуси, поїзди, швидкі. Ми допомогли з евакуацією 350 дітей з інвалідністю за кордон, ще 300 дітей поїхали на Закарпаття. Евакуація відбувалася практично під обстрілами, це було непросто.

Для нас це також був виклик, треба було знову змінювати проєкти, підходи, шукати фінансування. Нас рятувала наша мережа приватних благодійників, завдяки їм ми могли швидко вирішити конкретні питання логістики й відправити автобус за дітьми. На той час механізм великих фундацій не був таким швидким, а ми навпаки — могли бути мобільними. І це була наша перевага.

— Чи допомагали ви з розміщенням дітей?

— Так, наступним нашим проєктом стало містечко біля Львова для внутрішньо переміщених родин, які втратили житло і живуть у складних життєвих обставинах. На сьогодні біля Львова розташовані понад 60 будиночків, там проживають в середньому 120 дорослих і 80 дітей. Ці будиночки мають невеликий метраж, але дають змогу прожити там 6-12 місяців та адаптуватися на новому місці: знайти роботу, постійне житло.

— Яка ситуація з освітнім процесом? Ви й надалі допомагали дітям із навчанням?

— Ми не полишали надії продовжити наші освітні проєкти. У 2022 році ми провели табір навчання для дівчаток — Girl Power. Цього року створили простір безпеки та можливостей для дітей "Благомай HUB". Вже близько 700 підлітків отримали там освітні послуги, консультації, зокрема й юридичні, а також консультації психолога, проходять курси ЗНО й різні додаткові заняття. Ми вбачаємо в цьому проєкті велику потребу і необхідність для підлітків 13-18 років по всій Україні. Ми хочемо розвивати цей напрям діяльності у найближчі роки, а також поширити його на українських дітей, які наразі проживають за кордоном.

— У 2023 році "Благомай" також надав суттєву допомогу лікарням. У чому вона полягала?

— У 2023 році потужно розкрилась програма, яку ми назвали "Нові лікарні". Багато медичних закладів в Україні були зруйновані, перебували в окупації і як наслідок, з них було викрадено медичне обладнання. Ми мали на меті відновити інфраструктуру медичних послуг на територіях деокупованих та прифронтових областей. І саме таким лікарням насамперед надати допомогу в новому сучасному медичному обладнанні.

У цьому нам суттєво допомогла компанія "Монделіс Україна" разом з їхнім міжнародним фондом "Монделіс International Foundation". Вони надавали нам допомогу з 2022 року й особливо збільшили її у 2023 році. В цілому за 2023 рік вони пожертвували "Благомаю" значну суму коштів. Більша частина цих грошей пішла саме на медичне обладнання у лікарнях, в реабілітаційних центрах, для покращення медичних сервісів. На сьогодні ми витратили понад 117 млн грн на медичне обладнання для 36 лікарень. Плануємо це робити й у 2024 році, лише збільшити кількість лікарень до 45 і розмір допомоги до понад 200 млн грн.

Крім того, на сьогодні ми надаємо допомогу медичним обладнання для перинатальних центрів. Вже до кінця року 58 інкубаторів будуть допомагати рятувати життя передчасно народженим дітям у 9 областях України. А дві швидкі з реанімацією для дітей допомагатимуть в місті Миколаїв та області.

— Чи контактуєте ви з державними органами влади щодо допомоги медичним закладам?

— Так, це дуже цікавий досвід. Зараз у Міністерстві охорони здоров'я, Міністерстві освіти працюють команди, які максимально прозоро спілкуються з громадськістю. У нас є особисті чати з представниками цих міністерств, де ми можемо ставити будь-які питання й отримати відповіді не через 30 днів, як за законом, а сьогодні, за декілька годин. Це дає нам можливість швидко ухвалювати рішення й надавати правильну допомогу.

— Які ви маєте плани на 2024 рік?

— Ми й надалі допомагатимемо лікарням, але хочемо зробити більший фокус на напрямку реабілітації. Це дуже важливо, щоб в кожному районному центрі з'явилися кабінети з фізіологічної реабілітації. Щоб, наприклад, військові, ветерани могли отримати цю допомогу на місцях, поруч із місцем свого проживання.

— Скільки людей на сьогодні допомагає БФ "Благомай"?

— Більше 100 компаній нам надають суттєву допомогу. Це і згадана "Монделіс Україна", Unilever, PepciCo, Cargill, OTP Bank Group, Louis Dreyfus. За 2022 рік ми зібрали приблизно 42 млн грн. За 2023 рік сума зібраної допомоги виросла в рази — понад 183 млн.грн, а кількість бенефіціарів-отримувачів допомоги зросла кратно! Ми й надалі зростатимемо, й не менше допомагатимемо, бо без благодійності не уявляємо свого життя. Ми віримо у Збройні сили України, в нашу перемогу і в розквіт України. І зробимо все, щоб це сталося якнайшвидше!