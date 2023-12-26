"Батьківщина" не голосуватиме за закон про мобілізацію у чинній редакції (відео)

У "Батьківщині" виступили проти нового законопроєкту про мобілізацію у його поточній версії

Партія "Батьківщина" не голосуватиме за закон про мобілізацію у тому вигляді, який є зараз. Зокрема, для партії неприйнятні статті про скасування броні для інвалідів третьої групи, педагогів і студентів. Про це повідомляє лідера партії Юлія Тимошенко у Facebook, передає "Телеграф".

За її словами, мобілізація під час війни — неминуча, однак має проводитись справедливо, а українське військо обов’язково треба підсилити технологічно. Для цього державі необхідно розгорнути власне потужне військово-промислове виробництво.

У своєму відеозверненні вона також запропонувала призупинити у 2024 році виплати всіх зовнішніх і внутрішніх боргів України та скасування підвищення зарплат чиновникам.

Водночас вивільнені 650 млрд гривень Тимошенко пропонує направити на запуск потужного вітчизняного військово-промислового виробництва.

"Нам треба закон про всебічний розвиток технічно-наукових новацій для власної розробки і виробництва зброї. Ці розробки вже є, потрібна фінансова підтримка держави. Ми мусимо діяти чітко раціонально, стратегічно і переможно, а не йти в глухий кут", — наголосила Тимошенко.