Захист та відновлення прав людини – адвокатський фронт

Майже два роки український бізнес змагається з викликами великої війни: величезними збитками, втратами майна та клієнтської бази, роботою в умовах бойових дій, систематичних обстрілів та енергетичної кризи.

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Сьогодні поговоримо з Керуючим партнером Адвокатського об'єднання "Діксі Лекс" Вадимом ЗАВОРІТНИМ та партнером Оленою БІРЮЧ про те, як змінилася діяльність компанії, спрямуванням якої є надання юридичної допомоги, під час воєнного стану, дізнаємося про їх плани на майбутнє.

Розкажіть, як давно АО "Діксі Лекс" існує на юридичному ринку? Як безпосередньо відобразилося повномасштабне воєнне вторгнення на діяльності Вашого Об'єднання?

Вадим Заворітний: В цьому році ми відсвяткували п'яту річницю з дня створення нашої компанії. На наш превеликий жаль, більша частина цього періоду припала на часи карантинних обмежень, введеного на території усієї країни воєнного стану, однак жага до зростання, розвитку та самовдосконалення нам не давали можливості зупинятися ні на мить. То ж наше молоде Об'єднання мужньо продовжує справлятися із викликами.

За ці 5 років нам довірили свої долі і вирішення юридичних проблем декілька сотень клієнтів, яких ми не могли підвести, що власне і стало рушійною силою для нас. Ми, як і будь-яка компанія в Україні, відчули на повну наслідки війни, адже фактично довелось наново сформувати більшу частину команди Об’єднання. Так, частина адвокатів була призвана по мобілізації до лав Збройних Сил України та стали на захист держави; деякі колеги, рятуючи дітей та піклуючись про їх майбутнє, вимушені були виїхати за кордон; ще певна частина наших працівників звільнилися за власним бажанням, так як проживала за межами міста Києва і запроваджені на початку війни обмеження при в'їзді до міста значно ускладнили їх щоденний маршрут до офісу компанії.

Та не дивлячись на такі разючі зміни у штаті правників Об'єднання, ми не полишили своїх клієнтів один на один з їхніми проблемами. Тому ті адвокати, що залишились, фактично все взяли у свої руки, хоча це і було доволі складно, зважаючи на об'єм та інтелектуальну складову юридичної роботи. Однак вважаю, ми впоралися та якісно відстояли права та інтереси усіх, хто того потребував.

Оговтавшись від перших наслідків та випробувань, пов'язаних із війною, я, як Керуючий партнер вже наприкінці літа 2022 року почав активно працювати над формуванням оновленого складу, доукомплектуванням Адвокатського об'єднання. До початку війни компанія здебільшого орієнтувалася на юридичний супровід клієнтів у кримінальних провадженнях, однак війна внесла свої корективи і великого поширення набули запити від військовослужбовців у частині їхніх прав та обов’язків, а також від інших осіб, що постраждали від війни. З урахуванням, того що політика компанії направлена на максимальну допомогу такій категорії осіб, я прийняв для себе рішення розширити штат судового департаменту Об'єднання шляхом залучення фахівців, які б спеціалізувалися на цивільних справах та справах, що розглядаються в порядку адміністративного судочинства.

Серед таких запитів найрозповсюдженішими є:

відстоювання військовими свого права на, так звані, "бойові" виплати у підвищеному розмірі (мова йде про щомісячні виплати військовослужбовцям на підставі Постанови КМУ №168 від 28.02.2022 року);

грошове забезпечення, яке має виплачуватись під час перебування на лікуванні, а також у зв'язку із втратою працездатності чи отримання статусу особи з інвалідністю;

одноразова грошова допомога у зв'язку з загибеллю військовослужбовця тощо.

В переважній більшості така допомога надається нами "Pro bono", тобто безкоштовно, і це наше свідоме рішення, оскільки перш за все мова йде справедливість, людяність. Маємо бажання посприяти у реалізації тих прав, які держава законодавчо декларує, але які, на жаль, не дотримуються державними органами або військовим командуванням.

Якою на теперішній час є ситуація щодо вашої основної спеціалізації — захисту клієнтів в рамках кримінальних проваджень?

Вадим Заворітний: Фактично із впевненістю можу стверджувати, що на переважній більшості території України, яка контролюється державою, правоохоронці в належний спосіб виконують свої функціональні обов'язки з запобігання, припинення злочинної діяльності, притягнення причетних осіб до кримінальної відповідальності. А відтак, досудові розслідування тривають і наявний широкий попит на юридичну допомогу у вказаній сфері. Підтвердженням активної діяльності правоохоронців наразі є відповідні соціальні мережі та інформаційні канали, де чи не кожного дня висвітлюються затримання та гучні викриття, у тому числі корупційних правопорушень і зловживання у сфері господарювання.

Чи відбулися у вашому Об’єднанні зміни у керівному складі з початку повномасштабного вторгнення?

Вадим Заворітний: Війна триває вже майже два роки, відповідно, ми не можемо собі дозволити скільки часу стояти на місці і від своїх амбітних планів заявити про себе на всю країну ми не відмовились. Навпаки – утвердилися в них. Штатних змін в керівному складі фактично не сталося, однак відбулись підвищення наших колег до рівня партнера та старшого адвоката. Почесну місію партнера Об'єднання посіла наша колега – адвокат Олена Бірюч, яка у такий непростий час для всіх переконала нас у своїй щирій відданості діяльності "Діксі Лекс".

Керівництвом Об'єднання ще задовго до початку війни задекларовано, що кожен — хто працює з нами, має всі можливості для кар'єрного зростання.

Запитання до Олени Бірюч: Розкажіть, про свої враження від роботи з "Діксі Лекс" та як довго Ви у команді? Чи дійсно це та компанія, в якій вам би хотілося працювати та розвиватися як спеціаліст у сфері права?

Олена Бірюч: З колективом Об'єднання я познайомилася за три тижні до початку повномасштабного воєнного вторгнення рф, то ж на момент, коли Київ вперше почув вибухи 24 лютого 2022 року, навіть не завершився мій випробувальний термін. Проте коли Керуючий партнер прийняв рішення про відновлення повноцінної роботи "Діксі Лекс", я з готовністю повернулася до столиці, і разом з командою ми невідкладно приступили до подолання усіх труднощів. Тобто у компанії я майже 2 роки.

Як особливість та значну перевагу компанії, я би відзначила фаховість усіх наших працівників, не лише адвокатів, але і помічників; відповідальний та комплексний підхід до надання правової допомоги. До того ж, вище керівництво Об'єднання є практикуючими адвокатами, а, отже, мають можливість передавати набутий правовий досвід іншим учасникам. На мою думку, це вкрай важливо, оскільки керівники, які займаються суто адмініструванням діяльності юридичної компанії, досить швидко втрачають зв'язок із правовою реальністю.

Об'єднання є завжди чесним зі своїми клієнтами та не надає даремних обіцянок, завжди окреслює усі складнощі, які можуть виникнути в ході супроводження справи та мати для клієнта негативні наслідки.

"Діксі Лекс" дійсно є хорошою платформою для розвитку правника: і з точки зору різноманітності напрямів діяльності, і розвитку та навчання, і у сенсі можливості кар'єрного та, відповідно, фінансового зростання учасника Адвокатського Об'єднання.

Запитання до Олени Бірюч: То в чому ж Ваш секрет, що Ви фактично за такий короткий проміжок часу змогли вирости до партнера Адвокатського Об'єднання? Чи вдалося досягти такого рівня іншим працівникам?

Олена Бірюч: У Адвокатському Об'єднанні "Діксі Лекс" я є першим адвокатом, якому довірили зайняти посаду Партнера, раніше Керівним складом Об єднання – Керуючим партнером Вадимом Заворітним та Старшим партнером Ольгою Хобот такий статус нікому не присвоювався.

Моє зростання, вважаю, обумовлено притаманним мені оптимізмом та переконанням в успішному результаті справи. Звичайно ж, для такої впевненості адвокат має всебічно вивчити правову проблему та передбачити усі можливі варіанти розвитку подій.

Також вважаю, що керівник оцінив мою залученість до буденного життя компанії, а не лише обмеження суто "робочими", юридичними питаннями.

Певну роль зіграв і досвід, адже у сфері адвокатури я працюю вже понад 7 років. Однак не втрачаю бажання до розвитку та самовдосконалення, жаги до нових знань та навичок.

Запитання до Вадима Заворітного: Чи реалізували Ви за 5 років діяльності "Діксі Лекс" плани, поставлені на цей відрізок часу?

Вадим Заворітний: Із зрозумілих для всіх об'єктивних причин та обставин не усіх поставлених цілей нами було досягнуто. Та попри війну і всі виклики сучасності, за ці роки ми посіли гідне місце на ринку юридичних послуг, нас знають та впізнають. Довіра клієнтів – для нас є найкращим визнанням.

Запитання до Вадима Заворітного: Поділіться планами Об'єднання на найближчі роки.

Вадим Заворітний: Як і кожен в Україні, ми щиро віримо у невідворотність нашої перемоги та що нам вистачить снаги із гідністю пройти це випробування. Наші плани на майбутнє пов'язані як із особистим розвитком та зростанням наших адвокатів, так і з масштабуванням Адвокатського Об'єднання. То ж маємо намір найближчим часом скласти жорстку конкуренцію провідним українським юридичним компаніям.

Запитання до Олени Бірюч: А яким напрямком в Об'єднанні займаєтесь саме Ви?

Олена Бірюч: На сьогодні в моєму підпорядкуванні у штаті Об'єднання фактично вже є декілька адвокатів, які надають правничу допомогу нашим військовослужбовцям, членам їх сім'ї та особам, які постраждали від війни. Разом із тим я, як і весь керівний склад, є практикуючим адвокатом і здійснюю представництво та захист клієнтів у кримінальних провадженнях. Як вже сказав Керуючий партнер, "Діксі Лекс" спеціалізується саме на кримінальному праві.

Запитання до Вадима Заворітного: Чи підтримуєте зв'язок із Вашими мобілізованими колегами? Чи залучається "Діксі Лекс" до інших видів допомоги Збройним Силам, окрім правової?

Вадим Заворітний: Так, звісно, ми всіляко намагаємось підтримувати наших захисників, у тому числі і матеріально. Маю сказати, що фактично до лав ЗСУ були мобілізовані наші провідні адвокати, і про це свідчить їх стрімке кар'єрне зростання у війську. Та ми із нетерпінням очікуємо на їх повернення вже до лав адвокатури. "Діксі Лекс" бере участь у забезпеченні військових необхідним спорядженням, FPV-дронами, долучається до оснащення транспорту військових. Адже завдяки їм ми маємо можливість продовжувати свою діяльність.