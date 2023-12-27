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Трьох українців у Польщі звинувачують у смерті президента футбольного клубу, — ЗМІ

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Фото: Поліція Польщі

Постраждалого після побиття чоловіка доправили до лікарні, де йому зробили операцію на черепі. Крім того, у нього були виявлені серйозні травми легень і нирок.

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У Польщі після побиття помер 58-річний президент футбольного клубу Piaseczno Яцек Крупнік. До його смерті можуть бути причетними троє громадян України. Про це повідомляє польське видання polsatsport.pl.

Інцидент з президентом ФК стався 15 грудня у клубі Blu у місті Пясечно. Він у колі друзів святкував різдвяну вечірку, яку влаштувала компанія. Під час вечірки сталася бійка. Чоловіка побили троє українців. Внаслідок побиття Крупнік отримав травму голови та інші тілесні ушкодження.

У справі також затримали двох поляків, колег президента по роботі, оскільки інцидент спочатку кваліфікували як бійку.

Яцек Крупнік Fullscreen
Яцек Крупнік

Постраждалого Крупніка доправили до лікарні, де йому зробили операцію на голові. Крім того, у нього були виявлені серйозні травми легень і нирок.

Лікарі кілька днів боролися за його життя, але врятувати не змогли. Президент MKS Piaseczno помер у понеділок у віці 58 років.

Нагадаємо, що у Польщі після пологів померла 27-річна українка. Вона була на 33-му тижні вагітності,, а через важкий стан її до лікарні доправив чоловік.

Раніше повідомлялося, що у Польщі дорослі побили двох українських підлітків. Внаслідок нападу 16-річній дівчині зламали кістку біля ока. Також постраждав неповнолітній підліток, який намагався захистити подругу.