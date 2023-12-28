Інноваційні сервіси та благодійність: найцікавіше про досягнення мережі Фокстрот за 2023 рік

2023 рік став для найбільшої мережі електроніки та побутової техніки Фокстрот періодом відродження та активного розвитку. Ось лише деякі досягнення, ініціативи та ключові показники компанії протягом цьому року, більше на сайті.

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Розвиток of-line мережі

Зараз у 123 магазинах мережі працює 3252 співробітники, зокрема понад 5% з них — у лавах ЗСУ. Протягом року відкрили 8 нових магазинів, де 4 — на місці торгових площ мережі "Ельдорадо". Серед них — найбільший магазин електроніки з найширшим асортиментом техніки в центрі столиці у ТЦ "Оушен Плаза" площею у понад 1500 м2. Протягом року кількість міст, де представлені магазини мережі, збільшилася з 63 до 67.

Стійкість бренда

Запрацювали магазини у прифронтових областях: Слов‘янську, Краматорську та Херсоні. Досі Фокстрот залишається першою і єдиною мережею електроніки, яка відновила роботу у Херсоні після деокупації. Важливо відзначити, що всі магазини Фокстроту енергонезалежні та можуть працювати у разі блекаутів завдяки наявності альтернативних джерел живлення.

On-line ріст

У 2023 році Фокстрот відзначився рекордним відновленням активності та зростанням чистого онлайн товарообігу на близько 30% порівняно з попереднім роком.

Мультиканальний бренд Фокстрот суттєво підвищив частку продажів в онлайн сегменті з рахунок on-line комунікацій, зробивши акцент на брендові комунікації в онлайн просторі:

TikTok-сторінка ритейлера відновила свою активність у липні, що дозволило закріпити лідерські позиції сторінки з майже 326 тис. фолловерів, залучити понад 20 тис нової аудиторії та зібрати 3,1 мільйона переглядів за місяць.

ритейлера відновила свою активність у липні, що дозволило закріпити лідерські позиції сторінки з майже 326 тис. фолловерів, залучити понад 20 тис нової аудиторії та зібрати 3,1 мільйона переглядів за місяць. Telegram-канал також показав вражаючу статистику: ріст аудиторії у каналі на 71%, порівняно з початком року, а понад 39% підписників регулярно переглядають пости каналу.

також показав вражаючу статистику: ріст аудиторії у каналі на 71%, порівняно з початком року, а понад 39% підписників регулярно переглядають пости каналу. Аудиторія Facebook та Instagram також показала позитивну динаміку: +30 тис та +7 тис підписників відповідно.

Щодо додатку Foxtrot, то команда прийняла рішення повністю видалити російськомовну версію задля підтримки української мови.

Бренд збільшив кількість лояльних покупців на 500 тис.

Про прихильність і відданість клієнтів говорить те, що понад 97% покупок здійснюються з карткою програми лояльності ФоксFan . Де загальна кількість учасників — понад 13,5 млн, що на 500 тис. більше ніж на початку року.

Фокстрот надає особливу увагу інклюзивності своїх сервісів та магазинів, що відображається у пристосуванні для клієнтів з особливими потребами та дітьми. Понад 80% магазинів частково або повністю відповідають критеріям інклюзивності, що були визначені під час формування "Карти інклюзивності від ЛУН" цієї осені. Крім того, в рамках соціального проєкту "Безбар'єрний Фокстрот" у 10 магазинах Києва, Львова, Харкова, Вінниці, Дніпра та Одеси запроваджено інноваційний комплекс для обслуговування нечуючих клієнтів через перекладача жестової мови в режимі онлайн. За час роботи сервісу, було опрацьовано 218 звернень.

Продажі

Загалом, протягом року, найбільша доля продажів припала на смартфони, телевізори та ноутбуки. Якщо ж говорити про побутову техніку — лідерами стали пральні машини і холодильники. Протягом року спостерігається зміна споживчої поведінки, і більшість покупок стають запланованими та обґрунтованими. Це пов'язано з економічними обмеженнями та загальною нестабільністю в країні. Покупці уважніше аналізують ціни та якість товарів перед придбанням, виявляючи прагматичний підхід до покупок.

Компанія постійно працює над удосконаленням продуктивності персоналу, включаючи проєкти з управління ефективністю та регулярний перегляд заробітних плат. Для працівників існують додаткові програми мотивації, включаючи оплату за наставництво та винагороди для найкращих продавців.

Фокстрот співпрацює з Державним університетом коммунікацій, організовуючи зустрічі та екскурсії для студентів й активно долучається до проєктів на найбільшій в Україні студентський медіа-платформі STUD-POINT, в тому числі HR School STUD-POINT.

Інноваційні сервіси

Для спрощення процесів покупки, обміну, доставки та налаштування нових пристроїв, Фокстрот впровадив інноваційні послуги і став їх першовідкривачем на ринку електроніки:

Інтеграцію цифрових чеків — у мобільні банкінги разом у партнерстві з Monobank, Sportbank, Sense Bank та A-Bank. Також, починаючи з цього року, клієнти можуть сплатити за техніку цифровими активами.

Спрощення процесу оплати — в рамках підготовки до блекаутів запустили можливість безконтактної оплати — тап ту фон. А з метою економії часу клієнтів — створили можливість відпускати клієнтів на робочих терміналах продавця. Доля таких оплат наразі становить 12%.

Фоксі Обмін — це послуга, що дозволяє клієнтам здати свої старі смартфони або планшети та отримати компенсацію до 99% вартості нових гаджетів.

Доставку — у 2023 році ритейлер розвивав різні варіанти доставки: точки видачі логістичних операторів, поштомати, самовивіз та кур'єрську доставку. Наразі, близько 64-65% покупців використовують точки видачі логістичних операторів для отримання покупок, від 6 до 9% обирають поштомати. Ще 15% віддають перевагу самовивозу з пунктів видачі інтернет-замовлень чи точок продажів мережі. Кур'єрська доставка складає менше 10%. Тому ритейлер спільно з Uklon Delivery запустив надшвидку доставку товарів до дверей протягом години. За перші 3 місяці роботи, найбільшу кількість разів цей спосіб доставки обирали жителі Києва, Львова та Харкова. Загалом послугою скористалися понад 400 клієнтів, а середній термін доставки становить рекордні 26 хвилин. Якщо ж говорити про категорії товарів, то найпопулярнішими товарами були смартфони та навушники. Хоча дрібна побутова техніка також складає левову частку замовлень. Найгабаритнішим товаром став водонагрівач на 50 л., а найдорожчим товаром став ноутбук вартістю 30 999 грн .

Утилізація старої техніки — Фокстрот запустив сервіс вивозу та утилізації старої побутової техніки, що дозволяє покупцю легко позбутися від застарілих пристроїв. Покупці виявляють інтерес до послуг, пов'язаних із суміжними сервісами для габаритної техніки "з одних рук", що означає отримання товару та послуги разом з ним.

КСО Проєкти та благодійність

Фокстрот активно працює в галузі благодійності та реалізує такі проєкти:

"Подаруй щасточку добра" — Фокстрот у співпраці з партнерською організацією "СОС Дитячі Містечка" реалізує благодійну акцію, спрямовану на надання психологічної підтримки дітям, постраждалим від агресії росії проти України. 30 грн з продажу кожного товару фірмового мерчу буде спрямовано на арт-терапію для дітей.

Соціальний проєкт "Ф-підтримка" має на меті допомогу тваринам, що були евакуйовані із прифронтових зон. Фокстрот та його клієнти акумулювали для пухнастиків понад 900 тис. гривень, за які було закуплено корм та надано допомогу понад 9000 тваринам у 41 притулку України.

Під час вторгнення, Фокстрот надав допомогу Силам оборони та постраждалим українцям на суму більше 20, 5 млн гривень. Компанія також забезпечила технікою загони ДСНС і закупила обладнання для 25 пунктів незламності в 3 прифронтових областях. Загалом було оброблено більше 1128 запитів на допомогу, а кількість гаджетів, придбаних для захисників, склала майже 8 тисяч одиниці.

За активну соціальну позицію ГК "Фокстрот" у жовтні 2023 року отримала відзнаку "Воїни світла" від української мережі Глобального Договору ООН в конкурсі соціальних ініціатив "Партнерство заради сталого розвитку – 2023".