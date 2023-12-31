Битва України за мир у 2024 році: де дивитися новорічне звернення президента

Президент Володимир Зеленський звернеться до громадян як голова держави 31 грудня. Його привітання можна буде глянути на кількох телеканалах.

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Новорічне привітання від президента України, Володимира Зеленського, цього року буде особливо важливим. Воно розпочнеться о 23:45 і завершиться о півночі 1 січня. Голова держави підіб'є підсумки 2023 року. Фокус зібрав основні канали, які транслюватимуть звернення.

Де дивитися звернення Зеленського?

Україна уже другий рік стикається зі складною ситуацією, пов'язаною з повномасштабною збройною агресією з боку Росії. Промова голови держави в переддень Нового року буде транслюватися на офіційних сторінках Офісу Президента в соціальних мережах та на кількох телеканалах, зокрема:

на каналах, які входять до Єдиного телемарафону – з 23:45;

UA.Перший – 23:45;

ICTV – з 23:45;

СТБ – з 23:45.

У цьому привітанні президент Зеленський підбиватиме підсумки минулого року для України та обговорить майбутні цілі на наступний рік. Він також висловить вдячність українським військовим за їхню мужність та посвяту в обороні країни від російської агресії.

Ця промова буде важливим моментом для всіх українців, які підтримують військових та допомагають наблизити перемогу України над російськими загарбниками.

Минулорічне звернення президента

У минулорічному зверненні президент України наголосив, що 24 лютого мільйони українців зробили вибір — не білий прапор, а синьо-жовтий стяг, і висловив надію, що 2023 рік має стати "роком перемоги".

Новорічне привітання Володимира Зеленського

"Ми б'ємося й битимемося далі. Заради головного слова: "перемога". Вона точно буде. Ми йдемо до неї 311 днів. Віддали багато сил. Але в мить, коли здається, що ти вже не можеш іти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли. 603 тисячі 628 кілометрів квадратних. Площа незалежної України, як це було з 1991 року. Як це буде завжди", — сказав Володимир Зеленський.

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Попри складну ситуацію, промова президента має на меті зберегти сподівання українців на перемогу у наступному році. Спільні зусилля всіх громадян є важливі для захисту країни та досягненні миру.

Раніше Фокус писав про стратегію від української влади на 2024 рік. Володимир Зеленський провів підсумкове засідання Ставки у 2023-му.