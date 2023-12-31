Найстаріша мати України хоче повернути "відібрану" доньку (відео)

Адвокат Валентини Подвербної стверджує, що дитину в його клієнтки відібрали незаконно. Що стосується 12-річної Анни-Марії, то вона не хоче повертатися до матері.

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Найстаріша мати України, 78-річна Валентина Подвербна, має намір повернути собі 12-річну доньку Анну-Марію, у зв'язку з чим подала апеляцію на рішення Новозаводського районного суду Чернігова про позбавлення її батьківських прав, повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова адвоката жінки Андрія Котенка.

Юрист стверджує, що дитина має бути з матір'ю, і жодних законних підстав забирати дівчинку у соцслужб не було. Ще на початку року він узяв ситуацію під свій контроль.

"Подали апеляцію, вона оскаржила рішення, воно буде переглядатися", — наголосив Котенок.

Розгляд апеляції заплановано на середину січня 2024 року.

Справу Подвербної слухали в закритому режимі 20 жовтня. Дитину забрали в матері без позбавлення жінки батьківських прав до досягнення дівчинкою 14-річного віку. Мати Анни була присутня на засіданні, але рішення суду коментувати відмовилася, заявивши, що звернеться до свого адвоката.

Увагу на сім'ю громадськість і соціальні служби звернули після того, як 24 квітня 2023 року Анна-Марія у своєму Instagram опублікувала повідомлення про знущання з боку матері. Дівчинка запевняла, що матір "не дає їй митися і прати свої речі, б'є її і дряпає", а також ображає і принижує.

У своєму пості дівчинка розповіла про важкі стосунки з матір'ю Фото: canfg567/instagram

На своїй сторінці вона також публікувала аудіо, де просить матір вирішити проблему з косоокістю, від якої страждає, та інші записи.

Резонанс від публікації підлітка був такий, що вже 25 квітня рішенням виконавчого комітету Чернігівської міськради дитину вилучили від матері та помістили до лікарні. Там вона перебувала місяць. З 26 травня дитину перевели до центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця, а Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення про позбавлення Валентини Подвербної батьківських прав.

У розмові з журналістами заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш повідомив, що теж узяв ситуацію під свій контроль, і розповів, що дівчинка мріє знайти опікуна. Анна-Марія нібито знає людину, яка могла б її всиновити, і запропонував надати контактні дані для перевірки можливості опіки.

Валентина Подвербна стала найстаршою породіллею в Україні. 22 лютого 2011 року вона народила малюка, потрапивши до Книги рекордів України. Щоб завагітніти, жінка сім років збирала гроші (майже 40 тис. грн) на курс лікування і штучне запліднення.

Раніше Фокус писав, що після народження дочки Подвербна мріяла про ще одну дитину.