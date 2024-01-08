Як освітні заклади мережі А+ долають виклики війни: всі подробиці навчального процесу

Школи А+ відомі потужною якістю академічних знань, високим рейтингом навчання за міжнародними програмами, великою спільнотою учнів та вихованців та професійним педагогічним колективом.

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Українська освіта продовжує долати виклики війни. Повітряні тривоги, що переривають навчальний процес, тривале перебування в укриттях, нічні обстріли, втрата рідних чи близьких людей — далеко не повний перелік того, з чим живуть зараз наші учні, вчителі, батьки. Війна погіршила доступ до освіти, загострила існуючу освітню нерівність, знизила якість навчального процесу та успішність учнів, вплинула на психоемоційний стан всіх учасників освітнього процесу. Ніхто тут не був готовий жити і працювати в умовах війни. І все ж таки це відбулося.

Освітні заклади мережі А+ (а це 11 шкіл та садочків) перші відновили навчально-виховний процес після початку повномасштабного вторгнення, зробили вагомий внесок в підтримку тисяч і тисяч дітей з усієї країни, безоплатно навчаючи всіх, хто приєднався, повернулися до повноцінної діяльності та прийняли рішення йти тільки вперед.

Школи А+ відомі потужною якістю академічних знань, високим рейтингом навчання за міжнародними програмами, великою спільнотою учнів та вихованців, професійним педагогічним колективом та особливою "аплюсівською" атмосферою.

"На сьогодні в наших закладах навчається і виховується понад 2000 дітей, ще до півтисячі приєднаємо з вересня. Війна оголила багато проблем і показала батькам надійних партнерів у навчанні дітей, учні приєднуються до А+ протягом всього року. Ми маємо зараз найкращий склад вчителів, відкрили нові профілі навчання, зокрема, ІТ та потужний інженерно-математичний, та й кількість учнів значно зросла. Ми бачимо, як діти люблять свою школу чи садок, ми маємо постійний зворотний зв’язок від батьків, ми піклуємося про кожного нашого педагога (а їх в мережі орієнтовно 500). Ми продовжуємо будувати нові школи, бо розуміємо, що освіта — це майбутнє будь-якої країни. Влітку завершується будівництво Архітектурно-інженерного колегіуму, а на черзі ще два великих освітніх комплекси. Ми щасливі, що в такий непростий час маємо ці можливості, ці проєкти підтримують і всіх нас, команду безнадійно закоханих у свою справу освітян", — Тетяна Шаповалова, СЕО А+.