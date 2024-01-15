Експерт розповів, як сестра дружини голови "Укрнафти" Сергія Корецького заробляє сотні мільйонів державних гривень

Related video

Родинні стосунки продовжують залишатися в Україні одним із головних чинників успішного бізнесу, адже чомусь корупцією це в нашій країні не вважається. Справедливість цієї тези підтверджує юристка та голова ТОВ "Український паливний Стандарт" (УПС) така собі пані Олена Павлівна Моружко. Її компанія усього за рік свого існування встигла заробити на державних тендерах 156 млн грн, пише видання "Телеграф".

Як пише на власній сторінці у соціальній мережі Facebook політичний оглядач Михайло Шнайдер, секрет такого успішного бізнесу доволі простий. Справа у тому, що дружина директора найбільшої нафтодобувної державної компанії України "Укрнафта" — Сергія Корецького, Ірина Павлівна Корецька, в дівочості носила прізвище Моружко. Тобто мова йде про рідну сестру топ-керівника державного підприємства.

Проте, як пише експерт, не все так просто, адже ще у 2015-у році після смерті Ігоря Єремеєва, співвласника Групи "Континіум", дружина покійного судилась з молодою пані за право власності на квартиру вартістю 23 млн грн, що подарована останній загиблим нардепом. Пояснення такого щедрого дару було вельми простим – пані перебувала із бізнесменом і політиком у близьких стосунках. Цією молодою пані і водночас відповідачем у справі 757/42180/17-ц була якраз Олена Моружко.

Як стверджує Михайло Шнайдер, саме завдяки таким близьким стосункам рідної сестри із головою "Групи "Континіум", Сергія Корецького і чекала така стрімка кар’єра від молодого аналітика до гендиректора керівної компанії Групи "Континіум".

Але справжній щасливий білет Сергій Корецький витягнув у листопаді 2022 року, коли став головою націоналізованих "Укрнафти" та "Укртатнафти". Вже за місяць — 14 грудня — Олена Моружко реєструє ТОВ "УПС".

"Молода компанія, якій ледь виповнився рік, із статутним капіталом в 30 тисяч гривень, без власних людських ресурсів, виробничих чи складських потужностей, потужно стартувала в 2023 році на постачанні нафтопродуктів "Укрнафти", як тих, що виробляються на Кременчуцькому НПЗ, так і тих, що "Укрнафта" імпортує від Польського "Орлена". ТОВ "УПС" купує за дуже вигідними "оптовими" цінами як нафтопродукти безпосередньо у державної "Укрнафти", так і паливні талони "Укрнафти" в її дочірньої компанії — ТОВ "Укрнафта-Постач", — так описує Михайло Шнайдер "бізнес" сестри дружини голови "Укрнафти" Сергія Корецького.

Втім, як натякає експерт, голова "Укрнафти" не до кінця довіряє навіть сестрі дружині, тому в ТОВ "УПС" партнеркою Олени Моружко є Катерина Варламова, колишня адміністратор компанії WOG та наближена до Сергія Корецького людина.

"Тож можемо привітати Олену Моружко — її інвестиція в родинні зв'язки абсолютно окуповує себе. Колись вона склала протекцію молодому Сергію Корецькому, а тепер вже Сергій Корецький, витягнувши "Золотий Квиток" з призначенням до Укрнафти/Укртатнафти, не забуває про інтереси своєї родини в широкому розумінні. Про ці історії про сімейний нафтотрейдинговий бізнес та родинні зв'язки ви не прочитаєте в черговій статті Форбсу, а шкода, бо вони заслуговують на те, щоби їх розказали", — резюмує Михайло Шнайдер.