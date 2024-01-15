ЗМІ назвали ім'я знайденого мертвим співробітника РНБО: він син ексголови Чернівецької ОДА

За даними журналістів, чоловік 1979 року народження помер за невідомих обставин. У поліції досі не прокоментували його смерть.

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Молодий чоловік, знайдений мертвим у Києві 15 січня, є сином колишнього голови Чернівецької обласної держадміністрації. Про це повідомляє видання УНН із посиланням на свої джерела.

Загиблий, Михайло Романів-молодший, народився 1979 року. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, померлий мав IT-освіту і працював у структурах Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Місцеві журналісти писали про те, що він скоїв суїцид.

Його батько, Михайло Романів, був також головою Чернівецької ОДА (2003-2005 і 2014), депутатом Чернівецької обласної ради ІІІ-IV скликань. Зараз він обіймає посаду начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Причина смерті Михайла Романіва

Наразі відсутня інформація про точні обставини загибелі сина чиновника Михайла Романіва.

Місцеві журналісти писали, що він вчинив суїцид, проте в поліції поки що не коментували того, що сталося.

12 січня повідомлялося, що судмедексперти не змогли визначити причину смерті ексзаступниці генпрокурора Ольги Колінько та її доньки через гнильні зміни.