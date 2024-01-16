Цілком несекретно: що не так із законопроєктом з "цифровізації" армії, – експерти

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Проєкт закону №10062 "Про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану" викликав неабиякі дискусії — серед професійних військових, чиновників, законотворців, передають "Факти".

У ЗМІ зазначають, що закон справді важливий та необхідний, адже має підвищити ефективність мобілізації (функціонування електронного реєстру військовозобов’язаних), надання послуг військовим (зокрема учасникам бойових дій) тощо.

Прихильники законопроєкту в його нинішньому вигляді одностайні в тому, що норма необхідна для подальшого реформування, розвитку та функціонування Збройних сил, пишуть журналісти. Ті, хто критикує положення законопроєкту, застерігають, що ряд його норм приховує значні ризики. Зокрема, — роблять "беззахисною" секретну інформацію, яка зберігатиметься на серверах за межами України.

В такому вигляді закон приймати не можна було — переконаний Роман Костенко — нардеп від "Голосу", військовий, ветеран АТО, учасник повномасштабної війни та секретар Комітету ВР з питань національної безпеки. "Не можна розміщувати таємну і цілком таємну інформацію на серверах за кордоном! Тим більше системи бойового управління під час війни! Це приклад "простих рішень", що можуть призвести до катастрофічних наслідків, які виправити потім буде неможливо!" — зазначив Костенко, коментуючи перспективи прийняття проєкту закону в першому читанні.

З Костенком згодний Віталій Дейнега — відомий військовий волонтер, представник IT-спільноти, донедавна заступник міністра оборони України з цифровізації. Він застерігає, що норми законопроєкту передбачають передачу даних військових до інших країн. Дейнега вбачає у такій перспективі можливу корупційну складову та ознаку того, що секретні дані потраплять у "хмари" за межами України. Закон з цифровізації вкрай необхідний, додає він, але у нинішньому вигляді законопроєкт потребував значного допрацювання: "Закон міг би бути сильно кращім і він не вирішує всіх питань. Питання захисту кінцевих станцій, наскільки я бачу, лишиться відкритим. А це ключове питання з безпекової, технічної і корупційної сторін. Сподіваюсь, що рішення там теж буде. Нехай і криве. Інакше армію не цифровізують ніколи", — додав він.