Фермери назвали основну претензію щодо ринку землі, — ЗМІ

​​​​​​​Збільшення можливості агрохолдингів купувати землю до 10 тис. га в одні руки та відсутність фінансування для малих господарств вб’є українське село, вважають фермери.

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Другий етап земельної реформи, який розпочався з 1 січня 2024 року, надав змогу купувати землю юридичним особам та підвищив ліміт купівлі у 100 разів (до 10 тисяч гектарів в руки одному покупцеві), залишається найболючішим питанням малих та середніх фермерських господарств. В уряді ж лише заявляють про "збільшення конкуренції" на ринку землі. "З цієї формули "збільшення конкуренції" виключені середні та малі фермерські господарства. І виключили їх путінська війна та ігнорування владою законодавства", – пишуть "Українські новини" в огляді "Ринок землі в нинішньому форматі вигідний лише агрохолдингам", передає УНІАН.

Видання наводить оцінку, що прямі збитки від російського вторгнення складають не менше 40 млрд доларів. За словами генерального директора асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Олега Хоменка, лише за 2023 рік збитки українських аграріїв становлять 3 млрд доларів.

І якщо путінські війська залишили фермерів без грошей для купівлі землі, то держава залишила їх без обіцяних фінансових інструментів для можливості купити землю, на якій вони працюють, зазначається у матеріалі. Це була вимога зазначена у Прикінцевих положеннях Закону 552-IX про відкриття ринку землі: "Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

- розробити та затвердити порядок здійснення фінансової підтримки громадян і юридичних осіб (у тому числі фермерських господарств) для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення".

"Жодних фінансових інструментів для аграріїв держава до 1 січня так і не зробила, що ставить середніх та малих фермерів під ризик втрати землі, яку вони обробляють. Особливо на територіях, які були деокуповані чи знаходяться в областях неподалік лінії фронту", – зазначають "Українські новини".

"Малі сільгоспвиробники зараз практично позбавлені доступу до кредитування", – каже Роман Нейтер з "KSE Агроцентр", зазначаючи, що їм необхідний фінансовий інструмент, щоб отримати можливість профінансувати купівлю землі на пільгових умовах, а отже "щоб вони взагалі мали доступ до ринку землі".

Журналісти розповідають, що у листопаді громадська спілка "Всеукраїнська Аграрна Рада" (ВАР) ініціювала петицію до президента України Зеленського, в якій просила відкласти до закінчення війни збільшення максимальної площі с/г землі "в одних руках" зі 100 до 10000 гектарів. Петиція швидко набрала необхідну кількість голосів і президент відповів на неї класичним передаванням питання до Кабінету Міністрів, який відкрито виступає за продовження й посилення земельної реформи навіть під час війни, про що неодноразово заявляв міністр агрополітики Микола Сольський.

У медіа нагадують, що ринок землі в Україні працює вже два з половиною роки (з липня 2021 року), з яких більшу частину – під час повномасштабної війни, яку веде проти нас Російська Федерація. На першу річницю роботи ринку було укладено більше 105 тис. правочинів (у тому числі 88 тисяч угод купівлі-продажу землі з загальною вартістю в понад 7 млрд грн). Середня ціна 1 га знизилася до 31 тис. грн.