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Україна

Що стоїть за резонансним рішення суду: Астіону зменшили заставу майже в 60 разів, - ЗМІ

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Затриманий БЕБ за підозрою в багатомільйонних економічних злочинах дніпровський агробізнесмен Василь Астіон може вийти на волю під заставу всього в мільйон гривень — таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд столиці, пише видання "Стопкор", передають "Факти". У медіа припускають, що у пом’якшенні запобіжного заходу могли зіграти роль дружні й ділові стосунки фігуранта з посадовцем з ОП.

Як розповідають журналісти, 23 вересня 2022 року детективи БЕБ порушили кримінальну справу щодо Василя Астіона та його брата Євгена за підозрою в масштабному ухиленні від сплати податків. Задокументовані збитки для держави сягнули щонайменше 61 млн грн. Згідно з матеріалами справи, брати Астіони у 2017−2021 роках системно виводили гроші на підконтрольну кіпрську компанію "Дніпро Агро Альянс" ЛТД.

У ЗМІ пишуть, що слідство також встановило факти підробки документів фінансової та податкової звітності, а також обставини щодо виводу зазначених грошових коштів через рахунки підконтрольних Василю Астіону компаній.

Василю Астіону висунули підозру за низкою статей КК України Fullscreen
Василю Астіону висунули підозру за низкою статей КК України

Журналісти стверджують, шо 9 січня 2024 року правоохоронці офіційно висунули Василю Астіону підозру за низкою статей КК України, що передбачають вагомий штраф або позбавлення волі на строк до 5 років. Вони також звернулись до суду з клопотанням про призначення фігуранту запобіжного заходу у вигляді застави в 61,4 млн грн. Але 12 січня Шевченківський райсуд знизив цю суму до одного мільйона.

За інформацією, яка стала відома "Стопкору" з власних джерел, таке м’яке суддівське рішення могло бути прийнято слідчим суддею під певним впливом з боку чиновника Офісу президента, давнього приятеля та експартнера Василя Астіона.