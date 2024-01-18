Що стоїть за резонансним рішення суду: Астіону зменшили заставу майже в 60 разів, - ЗМІ

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Затриманий БЕБ за підозрою в багатомільйонних економічних злочинах дніпровський агробізнесмен Василь Астіон може вийти на волю під заставу всього в мільйон гривень — таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд столиці, пише видання "Стопкор", передають "Факти". У медіа припускають, що у пом’якшенні запобіжного заходу могли зіграти роль дружні й ділові стосунки фігуранта з посадовцем з ОП.

Як розповідають журналісти, 23 вересня 2022 року детективи БЕБ порушили кримінальну справу щодо Василя Астіона та його брата Євгена за підозрою в масштабному ухиленні від сплати податків. Задокументовані збитки для держави сягнули щонайменше 61 млн грн. Згідно з матеріалами справи, брати Астіони у 2017−2021 роках системно виводили гроші на підконтрольну кіпрську компанію "Дніпро Агро Альянс" ЛТД.

У ЗМІ пишуть, що слідство також встановило факти підробки документів фінансової та податкової звітності, а також обставини щодо виводу зазначених грошових коштів через рахунки підконтрольних Василю Астіону компаній.

Василю Астіону висунули підозру за низкою статей КК України

Журналісти стверджують, шо 9 січня 2024 року правоохоронці офіційно висунули Василю Астіону підозру за низкою статей КК України, що передбачають вагомий штраф або позбавлення волі на строк до 5 років. Вони також звернулись до суду з клопотанням про призначення фігуранту запобіжного заходу у вигляді застави в 61,4 млн грн. Але 12 січня Шевченківський райсуд знизив цю суму до одного мільйона.

За інформацією, яка стала відома "Стопкору" з власних джерел, таке м’яке суддівське рішення могло бути прийнято слідчим суддею під певним впливом з боку чиновника Офісу президента, давнього приятеля та експартнера Василя Астіона.