Підземні командні пункти. Метінвест Ахметова розпочав виробництво для ЗСУ сталевих штабів-бункерів

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Група Метінвест у межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова налагодила виробництво сталевих підземних командних пунктів, які захищають особовий склад від обстрілів. А також забезпечують комфортні умови роботи командування ЗСУ на лінії фронту. Це нова модифікація вже відомих сталевих "криївок" від Метінвесту. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Перший сталевий штаб, розрахований на 30 військовослужбовців, вже передали Сухопутним військам України та встановили на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Конструкція розгортається та згортається за короткий час, а за правильного встановлення забезпечує захист від обстрілів артилерії будь-якого калібру.

Сталевий штаб складається з п’яти чи шести (залежно від комплектації) окремих мобільних бункерів: це сполучені між собою підземні укриття, що виконують різні функції — від житлового приміщення та санітарної зони до робочого штабу командування. Таким чином утворюється цілий підземний комплекс будівель.

Штаби обладнані всім необхідним устаткуванням для комфортного перебування: спальними місцями й робочими зонами, душовими й бойлерами, системами опалення, освітлення і зв’язку, місцями для зберігання зброї та особистих речей та електронною технікою. Це дає змогу використовувати підземний штаб не лише як укриття та місце відпочинку, а і як робочу зону для командування на лінії фронту.

"Розроблення покращених бункерів, цілих підземних комплексів – це внесок Метінвесту та Сталевого Фронту Ріната Ахметова в покращення побуту бійців на лінії фронту. Бо люди – це головне. Сподіваюсь, що таких КП на лінії фронту ставатиме дедалі більше, й ці "підземні містечка" стануть надійною опорою для командування військових з’єднань. У планах Метінвесту також є розроблення нових конфігурацій підземних сталевих комплексів для інших потреб ЗСУ. Тому ми не будемо зупинятися, допоки Україна не переможе", – прокоментував передання першого КП до ЗСУ операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Нові командні пункти базуються на традиційній моделі бункера-"криївки", понад 330 одиниць яких вже передав Метінвест різним бригадам ЗСУ з 2022 року. Конструкцію стандартного сталевого бункера допрацювали для використання у складі постійного штабу, габарити збільшили до 6 метрів завдовжки й 2,3 метра заввишки. На виготовлення однієї такої конструкції спеціалісти підприємств Метінвесту витрачають близько 400 годин.

"Перевага нашої армії над противником: ми воюємо якісно, мізками. І водночас вміємо приймати зважені рішення оперативно, бо на кону – життя наших воїнів і успіх бойових дій. Саме тому прагнемо навіть на "нулі", в пеклі війни убезпечити й створити комфортні умови для роботи та перепочинку військових. Командні пункти на базі модульних укриттів відповідають запиту армії й дають змогу на передовій облаштувати укріплені штаби, що за будь-якої ситуації будуть виконувати своє головне завдання – керувати боєм і завдавати нищівних поразок ворогу", — зауважив бригадний генерал Збройних сил України Володимир Горбатюк.

Загалом від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на підтримку України та українців 4,8 млрд грн. З цієї суми понад 2,5 млрд грн – це допомога бійцям у межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.