Не можна допустити поновлення на посадах чиновників з громадянством РФ, - експерт

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Рішення Верховного Суду, яке поновлює на посаді чиновницю Мін'юсту з громадянством РФ, недопустиме та підриває обороноздатність країни під час війни. Про це пише політолог Олексій Курпас, передає kp.ua.

Експерт обурюється рішенням Верховного Суду, яким скасовано постанову про законність звільнення громадянки РФ з посади на державній службі.

"Мова йде про чиновницю Мін'юсту Марину Прилуцьку, яка, за даними СБУ, добровільно отримала російське громадянство та під час перебування в окупованому Криму контактувала зі співробітниками ФСБ. Місце перебування Прилуцької зараз невідоме. Напевно, вона перебуває там, де отримала громадянство", — підкреслює Курпас.

Експерт вважає, що таке рішення ВС може викликати протестну реакцію громадянського суспільства.

"Прийнято рішення, яке підриває обороноздатність країни під час війни. Фактично проти держави вчинили диверсію! Як в таких умовах мають працювати спецслужби, якщо Верховний (!) суд фактично відбілює порушників – людей, які отримали паспорт РФ? Вважаю, тут своє слово має сказати громадянське суспільство. Ми не можемо дозволити повертати зрадників і російських громадян на державні посади!" — акцентує експерт.

"Повертати у владу російських запроданців – це плювати на тих, хто зараз на фронті відбиває навалу росіян. Треба протверезити суддів, які схоже забули, як тікали зимою 22-го з оточеного Києва. А я нагадаю, що саме у лютому 22-го, росіяни збирались повернути Януковича у Київ, в тому числі, спираючись на рішення українського суду", — резюмує Курпас.

Нагадаємо раніше стало відомо, що колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала постанову про законність звільнення громадянки РФ з посади на державній службі.