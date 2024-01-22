Два снайпери ГУР МО знешкодили 22 ворогів за одну ніч за допомогою прицілів "Archer" – експерт

Два снайпери Головного управління розвідки Міністерства оборони України за одну ніч вразили 22 російських солдати. Відповідне відео було опубліковано Цензор.НЕТ та telegram-канал "Бутусов плюс" 7 січня, повідомляє "Апостроф".

Визначними були названі не тільки героїзм, сконцентрованість та холоднокровність снайперів Головного управління розвідки Міноборони, а й оптика спецпризначенців, що, за думкою експерта, розробляється та виробляється в Україні.

Як повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, йдеться про тепловізійні приціли відомого київського підприємства "Archer" (ТОВ "Термал Віжн Текнолоджис").

Ще кілька місяців тому новини про "Archer" вже сколихнули Україну – власник та директор компанії Олександр Яременко публічно поскаржився на відкриття справи Національним антикорупційним бюро України та жорсткий обшук зі зламом сейфу та копіюванням документації. Спільноту тоді обурили слова слідчих НАБУ, що "Archer" — це прокладка, хоча ця компанія з 2014 року виконала 71 державний контракт з різними силовими структурами, а її продукти допомагають ефективно нищити окупантів.