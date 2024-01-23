ЗМІ повідомили про завищені ціни на харчування курсантів у КНУ: у ВНЗ відреагували

В університеті стверджують, що оприлюднена в медіа інформація про постачання продуктів для курсантів за завищеними цінами "необґрунтована" і "не відображає фактичних обставин".

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У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (КНУ) повідомили про проведення внутрішньої перевірки у зв'язку з повідомленнями ЗМІ про закупівлі харчування для курсантів Міністерства оборони за завищеними цінами. Про це йдеться на офіційному сайті навчального закладу.

Повідомляється, що університет уже тривалий час надає Міністерству оборони України послуги з харчування військових, а виконання договорів на харчування військових постійно перебуває під контролем оборонного відомства та інших уповноважених органів.

У КНУ зазначили, що 2023 року відбулася перевірка забезпечення харчування військовослужбовців ЗСУ Рахунковою палатою, яка не виявила порушень з боку вишу. У навчальному закладі також прокоментували ціни на деякі продукти, згадані журналістами.

Так, у ВНЗ заявили, що заявлена в каталозі КНУ ціна товару "Хек заморожений" у 333 гривні є "прикрою технічною помилкою". В університеті стверджують, що за такою ціною не було закуплено жодного кілограма згаданої риби.

У КНУ зазначили, що ВНЗ підготував звернення до Департаменту ресурсного забезпечення Міноборони України з проханням укласти додаткову угоду на коригування ціни на товар "Хек заморожений" відповідно до ринкової ціни, яка становить 93 гривні.

"Хочемо подякувати громадськості за виявлену друкарську помилку в каталозі та запевняємо, що система впровадженого контролю за закупівлями в Університеті унеможливила б такі закупівлі", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у КНУ вважають, що закупівлі позиції "Вода питна" по 8 гривень "належним чином обґрунтовані", оскільки, за даними Держстату, середня ціна на мінеральну воду становить 22 гривні.

"Уже зараз можна стверджувати, що оприлюднена в медіа інформація про завищення є необґрунтованою, адже не відображає фактичних обставин. Університет продовжує внутрішню перевірку та готовий до діалогу з представниками громадськості та ЗМІ", — заявили в університеті.

Контракти КНУ ім. Шевченка з Міноборони: що відомо

Портал "Наші гроші" 18 січня повідомив, що 29 грудня Міноборони України уклало угоди на суму 55 мільйонів гривень із двома київськими університетами на забезпечення харчуванням особового складу навчальних закладів. За словами журналістів, ціни в цих контрактах набагато вищі, ніж в інших постачальників оборонного відомства.

У публікації згадуються такі позиції, як "Хек заморожений" за 333 гривні, "Хліб житній" за 41,41 гривні, "Вода питна" за 8 гривень, "Консерви з яловичиною" за 180 гривень та інші товари.

Нагадаємо, 9 січня заступник міністра оборони України Віталій Половенко повідомив, що Міноборони розриває всі контракти з компаніями, пов'язаними із сім'єю Гринкевичів, яка фігурує в корупційному скандалі.

Раніше, 9 листопада, ЗМІ повідомляли, що Міноборони витратило два мільярди гривень на три контракти про закупівлі для Сил оборони України, проте всі угоди провалилися, і товари не доставили військовим.