Зібрали врожай та зварили рекордну кількість цукру: в агрохолдингу "Астарта" підбили підсумки виробничого сезону

Переробний сезон-2023, який тривав 130 днів, став кращим за обсягами переробленої сировини та виробленого цукру за останні 5 років. І це попри війну із РФ та логістичні труднощі.

Related video

Астарта завершила сезон цукроваріння 2023.

Загалом п’ять цукрових заводів холдингу переробили 2,7 млн тонн цукрових буряків, вирощених на полях агропромхолдингу та його партнерами-сільгосптоваровиробниками, і виробили з них 377 тис. тонн цукру.

Переробний сезон-2023, який тривав 130 днів, став кращим за обсягами переробленої сировини та виробленого цукру за останні 5 років.

Водночас підбиті підсумки збиральної кампанії пізніх культур 2023.

Агропідприємства холдингу зібрали 200 тис. тонн кукурудзи з урожайністю 10,35 т/га ( +16,2 % до 2022 року) та 2,2 млн тон цукрових буряків з урожайністю 57,61 т/га (+2,6% до 2022 року).

Триваліші терміни збирання врожаю спричинені кількома факторами: складними погодними умовами – рясні та затяжні опади у жовтні-листопаді 2023 призвели до відтермінування збирання врожаю та логістичні труднощі доставки сировини на переробні підприємства, а відтак і збої у ритмічності роботи деяких цукрових заводів та зменшення їх продуктивності. Іншим важливим фактором стало збільшення врожайності пізніх культур — показники врожайності кукурудзи та цукрового буряку стали найвищими за всю історію вирощування культур по холдингу.

Наразі аграрії Астарти продовжують активно готуватися до весняної посівної.