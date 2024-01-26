У Львові 40-річна жінка народила 11 дитину (фото)

Найстаршому сину жінки на ім'я Ірина 17 років, а найменшому всього кілька днів. Одинадцята дитина львів'янки народилася з вагою 3,7 кг.

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У Львові у Львівській обласній клінічній лікарні мсцева жителька народина 11 дитину. Про це повідомили на сторінці медичного закладу в Фейсбук.

"Ірині 40 років, це її 11 дитина. Найстаршому сину 17 років, а найменшому всього кілька днів. Святослав, так назвали хлопчика, народився із вагою 3 кг 700 грамів. Пологи пройшли успішно, команда спрацювала професійно, злагоджено і чітко", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом тривалого часу жінка під час вагітності перебувала під наглядом медиків у відділенні екстрагенітальної патології, адже попри загальний стан здоровʼя та 11-ті пологи, жінка потребувала професійної опіки.

"Радію, що маю можливість працювати з висококласними фахівцями, вчитися у них і здобувати навики-розповідає акушер- гінеколог. Добре, що все вдалося, пологи пройшли без ускладнень і народився здоровий хлопчик", прокоментував подію Сергій Ігнатович, лікар акушер-гінеколог.

Найстаршій дитині Ірині - 17 років

Команда пологового будинку презентувала породіллі необхідні для малюка речі: корзину для транспортування дитини, ванночку, одяг, пелюшки, підгузники та іграшки.

Нагадаємо, що у секторі Гази з'явилося на світ немовля після загибелі матері внаслідок бомбардування. Лікарі витягли дитину з тіла загиблої матері Ханаді Абу Амши шляхом кесаревого розтину.

У Рівненській області 14 січня 40-річна жінка народила 11-ту дитину просто у своєму автомобілі. Пологи почалися несподівано вночі, і пара не змогла доїхати до лікарні.