Потепління до +20: метеоролог здивував прогнозом погоди на лютий

Опади в Україні у лютому будуть у достатній кількості, місцями у 2-3 рази вищою за кліматичну норму, а температура повітря фіксуватиметься вище значень, які традиційно спостерігаються взимку.

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Прогноз на лютий передбачає теплу та вологу погоду по усій Україні. Про це розповів метеоролог Ігор Кібальчич, повідомляє Meteoprog.

Температура повітря в окремі дні фіксуватиметься на показниках до +20°. Періоди похолодання також будуть, але короткочасні.

Лютий 2024 в Україні очікується теплим та з достатньою кількістю опадів по всій країні. Вищою за норму буде температура повітря, оскільки переважатиме поле зниженого тиску, то кількість опадів очікується достатньою, місцями у 2-3 рази вищою за кліматичну норму.

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Найвищих температурних показників очікують у західних, південних та центральних областях. У Криму та на Одещині можливе прогрівання повітря в денні години вище +10 °С. До середини лютого не виключені значення +15…+20 °С в окремі дні.

Ігор Кібальчич наголосив на тому, що у північних областях та на Поліссі буде трохи прохолодніше. Це стосується й східної частини держави.

Температурне тло в середньому за місяць, зі слів українського метеоролога, по країні коливатиметься в межах -2…+4 °С. За кліматичну норму це приблизно вище на 2-5 градусів. Короткочасні періоди похолодання, але без сильних морозів можливі наприкінці першої декади лютого і після 20 числа.

Фахівець попередив щодо впливу циклонів та атмосферних фронтів на території України. Протягом місяця можливі різкі коливання атмосферного тиску та поривчастий вітер в окремі дні, часом до 15-22 м/с.

Сумарна кількість опадів очікується в межах 30 – 70 мм, у західних областях місцями 80–110 мм, що близько норми, місцями вище за норму на 20–40%. Така ситуація спостерігатиметься впродовж усього місяця.

Ігор Кібальчич додав, що у районі Ісландії та Британських островів наприкінці січня вкрай активна Циклонічна діяльність. Така тенденція має зберегтися впродовж лютого. Морозна арктична повітряна маса над Гренландією, Шпіцбергеном і північною частиною Скандинавського півострова стане гарною основою для розвитку циклонів.

Нагадаємо, у січні прогноз погоди стосувався морозів. Зокрема, фахівці повідомляли, що в Україні очікуються снігопади, ожеледиця та сильні морози. У деяких регіонах температура опускатиметься до -22…-27°C.