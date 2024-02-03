Енергетичне Співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України

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Про це йдеться у звіті Енергетичного Співтовариства.

"Одним із серйозних недоліків з початку війни є введення заборони на експорт газу, що порушує основні принципи Енергетичного Співтовариства. Скасування заборони на експорт має бути пріоритетом України", — йдеться в ньому.

В Енергоспівтоваристві підкреслили, що Україні треба прийняти відповідні заходи та повернути ринок газу до нормальної роботи, щоб газовий сектор допоміг покращити економічну ситуацію в Україні.

Зазначається, що Україна має величезний і значною мірою не використаний потенціал в галузі газовидобутку.

Як повідомлялося, у березні 2022 року Кабмін заборонив експорт енергоносіїв, у тому числі, природного газу. У грудні 2022 заборона було подовжена на 2023 рік.