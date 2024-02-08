На Дніпропетровщині розстріляли авто заступника мера Нікополя: подробиці (фото)

Внаслідок обстрілу 58-річний чоловік загинув на місці. За фактом вбивства чоловіка розпочато розслідування.

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На Дніпропетровщині застрелили заступника міського голови міста Нікополь. Його авто розстріляли невідомі. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

"За даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль. В ньому перебував заступник міського голови", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу 58-річний чоловік загинув на місці. За фактом вбивства чоловіка розпочато розслідування.

Як повідомили в громадській організації "Прихист", йдеться про заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова.

"8 лютого близько 8:30 в Нікополі невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови Віталія Журавльова. Навколо транспортного засобу лежить багато відстріляних гільз", — розповіли в ГО.

Речниця пресслуби Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська повідомила Фокусу, що після обстрілу авто спалахнуло, а тіло заступника міського голови виявили в салоні вже після гасіння пожежі. Також в поліції зараз з'ясовують, чи отримував чоловік від когось погрози напередодні своєї загибелі.

"Поліцейські встановили прикмети нападника. Наразі триває збір та аналіз речових доказів, проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного", — повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровщини.

За даними джерел видання "РБК Україна" у правоохоронних органах, одна з основних версій вбивства заступника мера Нікополя Віталія Журавльова — конфлікт із місцевим угрупуванням, що триває з 2017 року.

Дніпропетровська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Зараз тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Міський голова Нікополя Олександр Саюк поки інформацію з приводу загибелі свого заступника не коментував.

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