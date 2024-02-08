Компанія нового власника Brocard веде бізнес у Росії та Білорусі — частка продажів компанії сягає 4,5%, — ЗМІ

У 2022 році відбулося переоформлення права власності на українську мережу Брокард, і власником став французький підприємець Філіп Бенасен. Саме його компанія Inter Parfums продовжує працювати у РФ та сплачувати податки в бюджет агресора, передають "Українські новини".

Related video

23 травня 2022 року ТОВ "Брокард-Україна" у бенефіціарної власниці громадянки Росії Тетяни Володіної купив француз Філіп Бенасен. Французька філія косметичної корпорації Inter Parfums, Inc., яку очолює Бенасен, до початку війни Росії проти України була найбільшим постачальником парфумів для російської мережі "Л'Этуаль" та наразі продовжує вести бізнес із росіянами та білорусами, сплачуючи податки в цих країнах. Про це йдеться у статті "Чи законна зміна власника "Брокард Україна"? В цій історії останнє слово має сказати АМКУ", передає ukranews.com.

"16 червня 2022 року пресслужба Антимонопольного комітету повідомила, що АМКУ не надавав дозвіл французькому косметичному холдингу Philippe Benacin на купівлю 100% ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон". Там пояснили, що не могли видати дозвіл на концентрацію через дію спеціальних процедур на період воєнного стану", — пишуть автори статті.

У матеріалі вказується, що попри заборону на законодавчому рівні змінювати бенефіціарів у компаніях, якими володіли росіяни, у вересні 2022 року в реєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ "Брокард-Україна" вже зазначений громадянин Франції Філіп Бенасен.

Як зазначає видання, у річному звіті компанії нового власника "Брокарда" Філіпа Бенасена Inter Parfums за 2023 рік йдеться, що через війну Росії проти України та дію санкцій у першому півріччі на ринок Росії та Білорусі припадало менше 4,5% загальних обсягів продажів компанії. Проте вже у другому півріччі вдалося повернутися до більш високого рівня доходів та, відповідно, сплати податків. Фактично, йдеться про те, що, дозволивши Володіній переоформити "Брокард", держава втратила можливість конфіскувати її актив. "У компанії Брокард напередодні вторгнення на рахунках було понад 500 млн гривень, і по балансу числилося ще активів на мільярд. Це можна було конвертувати у щось корисне для фронту, а на компанію знайти управителя, аби мережа продовжувала працювати, платити податки у бюджет і зарплати працівникам", — нагадують в статті дані розслідування Bihus.info.

Як зауважив аналітик ГО "Антикорупційний блокпост" Роман Портянко, протягом двох років війни компанія "Брокард" продовжує працювати на українському ринку, що наводить на думку про подвійні стандарти роботи правоохоронної системи. "Після протизаконного продажу росіянкою бізнесу в Україні жоден з правоохоронних органів не розпочав розслідування за фактом протизаконного відчуження майна. Антимонопольний комітет України також сховав голову в пісок та не здійснив необхідних дій у зв’язку з тим, що компанія була придбана французом без згоди комітету", — каже експерт.

Журналісти нагадують, що Філіп Бенасен тричі збирав та подавав документи на отримання дозволу купівлі "Брокарду". Останні заяви надійшли 18 грудня 2023 року від Philippe Benacin Holding і ТОВ "Алькор и Ко". Вони прийняті АМКУ до розгляду.