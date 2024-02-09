Прогноз погоди на вихідні 10–11 лютого: весна вже прийшла?

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За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні буде хмарною, місцями можливі опади у вигляді дощів і мокрого снігу, але при цьому на всій території України буде практично по-весняному тепло.

Погода в суботу 10 лютого

Небо в суботу затягне хмарами по всій країні, крім південних областей. Місцями пройде дощ або мокрий сніг. Сильний дощ очікується у Київській та Чернігівській областях (до 6 мм), значні опади (дощ і мокрий сніг до 10 мм) можливі в Луганській, Харківській і Сумській областях.

У південних регіонах України буде найтепліше — вдень стовпчики термометрів тут піднімуться до +13…+15 °С. У центрі та на заході синоптики прогнозують до +8…+11 °С. У Рівненській, Волинській, Житомирській і Донецькій областях повітря прогріється до +6…+9 °С. Найпрохолодніше буде на сході та північному сході країни — тут термометри покажуть близько 0 °С.

Погода в неділю 11 лютого

Неділя буде хмарною із проясненнями, невеликі опади можливі лише в західних і східних областях. У повітрі по всій країні відчуватиметься весна. Так, у Чернігівській, Луганській, Харківській і Сумській областях термометри вдень покажуть +4…+7 °С. У центрі та на півночі України повітря прогріється до +8…+10 °С, у західних областях — до +11…+13 °С, а жителі південних областей уже можуть ходити у вітрівках — тут синоптики обіцяють до +16 °С.

Погода в понеділок 12 лютого

Тиждень розпочнеться з похмурої погоди, але практично без опадів. Невеликий дощ можливий лише в центрі, у Львівській, Закарпатській, Рівненській і Волинській областях. Погода на початку тижня тішитиме теплом: на більшій частині території України термометри покажуть +11…+14 °С. Навіть у північних областях очікуються +9…+11 °С.

Увага, рівень води підвищується!

10–11 лютого підніметься рівень води в більшості річок Закарпаття — на річці Тиса (поблизу Рахова, Тячева та Хуста), річці Вишня та в нижній течії Боржави. Також різке коливання рівнів води можливе на Десні — поблизу Новгород-Сіверського, Ніжина, Шостки, а також у Броварському районі. Ймовірним є підтоплення сільськогосподарських угідь та автошляхів.

Народні прикмети та вірування

Сильний вітер 10 лютого віщував холодне мокре літо, а снігопад чи дощ — сухе та спекотне літо. А якщо небо затягувало хмарами, наші предки очікували на сніжну погоду найближчого тижня.

Теплий день 11 лютого обіцяв тепло до кінця зими, а дощі та сніг віщували холодну погоду аж до кінця квітня.