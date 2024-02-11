На Волині прикордонники приземлили дрон з 22 кг наркотиків (фото, відео)

Троє чоловіків намагалися переправити через державний кордон партію гашишу на 13 мільйонів гривень.

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На околиці одного з прикордонних населених пунктів Ковельщини правоохоронці збили квадрокоптер з двома пакунками. Як згодом з’ясувалося, в них знаходилося 22,5 кг гашишу. Про це 11 лютого повідомило Управління СБУ у Волинській області і Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Загальна вартість вилучених наркотиків — 13 мільйонів гривень. Зловмисниками виявились троє мешканців Волині. Для контрабанди наркотиків вони привʼязували до безпілотника запаковані брикети із наркотичною речовиною. Приземлити коптер вдалося завдяки антидроновій рушниці. Відео, як це відбувалося, оприлюднила пресслужба ДПС.

Під час обшуків вдома у підозрюваних знайшли інші літальні апарати, деталі до них, а також інші речові докази.

Наразі усі троє затримані. Їм повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ч.3 ст.15, ч.3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на співучасть в контрабанді особливо небезпечних наркотичних речовин, вчинене в особливо великих розмірах.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 лютого на Закарпатті прикордонники затримали рекордну кількість порушників перетину кордону. Група із 40 чоловік намагалась потрапити на двох автобусах до Угорщини. Організатори незаконного переправлення планували отримати від своїх клієнтів від $4500 до $8500.

Раніше, 5 січня прикордонники на Вінниччині викрили 10 утікачів з різних областей, які хотіли незаконно покинути територію України на човні. Транспорт мав приплисти за ухилянтами з Молдови, однак замість нього на чоловіків очікував наряд Могилів-Подільського прикордонного загону.