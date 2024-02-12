Олександр Зінченко підтримав VBET на виставці у Лондоні

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Капітан Національної збірної з футболу, гравець лондонського Арсеналу та амбасадор відповідальної гри VBET Україна Олександр Зінченко відвідав найбільшу світову виставку індустрії азартних ігор ICE London 2024, що днями відбулася у столиці Великої Британії. На стенді компанії VBET відомий футболіст поспілкувався із прихильниками і закликав до посилення міжнародної підтримки України. Про це повідомили у VBET, передає "РБК-Україна".

ICE London 2024 зібрала 600 учасників з 50 країн світу.

"Присутність Зінченка була символічною, адже окрім футбольної кар‘єри, Олександр є голосом України на міжнародній арені та волонтером", — зазначили у компанії.

Зінченка з компанією VBET, окрім футболу, пов'язують також численні благодійні проєкти, у реалізації яких вони спільно беруть участь.

Зокрема, мова йде про відбудову села Ягідне у Чернігівській області, яке було зруйновано під час окупації. Цей проєкт реалізовується за участі фонду Зінченка "Football for Ukraine" та фонду VBET Foundation, який опікується гуманітарними проєктами.

У серпні минулого року VBET став партнером благодійного матчу Game4Ukraine, який відбувся у Лондоні.

"На футбольне поле вийшли світові футбольні зірки та капітани команд Андрій Шевченко та Олександр Зінченко", — нагадали у VBET.

Збори від Game4Ukraine пішли на відбудову Коцюбинського ліцею, який був пошкоджений окупантами, а VBET Україна додатково перерахувала кошти на відновлення спортивної інфраструктури у цьому навчальному закладі.

За підтримку України у складний час VBET отримав подяку від Президента України.

VBET Україна є футбольним партнером номер один в Україні. Компанія вже більше 3-х років підтримує Національну збірну України з футболу та жіночу збірну, збірну з футзалу, є титульним партнером Української Прем’єр-ліги, а чемпіонат України з футболу має назву VBET Ліга. Також компанія підтримує окремі клуби вищої ліги: "Динамо" (Київ), "Чорноморець" (Одеса), "Верес" (Рівне), ЛНЗ (Черкаси), "Олександрія" (Олександрія), "Металіст 1925" (Харків), "Минай" (Ужгород).

Окрім Олександра Зінченка, VBET Україна співпрацює також із головним тренером Національної збірної України з футболу Сергієм Ребровим і боксером Денисом Берінчиком.