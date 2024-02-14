У горах загинув чоловік, який намагався незаконно потрапити до Румунії — ДПСУ (відео)

За даними Держприкордонслужби, під час перетину кордону через Карпати українець втратив зв'язок зі своєю групою. Пошукові заходи були ускладнені сходженням лавини.

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У Карпатах знайшли тіло чоловіка, який намагався незаконно перейти кордон із Румунією. Про це повідомила Державна прикордонна служба України 14 лютого.

Повідомляється, що ввечері 13 лютого військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Богдан" Мукачівського прикордонного загону отримали дані про те, що на гарячу лінію служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування в горах одним українцем.

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Українські та румунські прикордонники розпочали пошукові заходи, однак, через сходження лавини жодних слідів не виявили. Наступного дня, приблизно о 4 ранку, румунські прикордонники затримали двох громадян України, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.

Чоловіки розповіли, що разом із ними була ще одна людина, однак вона зникла з їхнього поля зору. Близько 8-ї години румунська сторона повідомила про виявлення тіла українця без ознак життя.

"Закликаємо утриматися від походів у гори, де наразі спостерігаються складні погодні умови: загроза сходження снігових лавин, подекуди густий туман та сильні пориви вітру", — заявили в ДПСУ.

У Карпатах зійшла лавина

Нагадаємо, 8 лютого в ДПСУ повідомили, що група з 40 порушників намагалася потрапити в Угорщину на мікроавтобусах. Це рекордна за кількістю група порушників, затримана під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше, 6 лютого, у відомстві повідомили, що в Чернівецькій області правоохоронці затримали автомобіль, під сидінням якого переховувався чоловік. Водій авто, за попередньою інформацією, займався незаконним переправленням громадян до Румунії.