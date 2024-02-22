Вирішить проблему з ДАСУ: В NAUDI прокоментували прийнятий у Раді законопроєкт №10454

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Прекрасна новина для всього сектору українського ОПК – Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №10454, який вирішує проблему між ДАСУ та постачальниками щодо рівня прибутку в оборонних закупівлях, передає "Апостроф".

"Щасливі, що зусилля, які докладали представники NAUDI протягом кількох місяців у цьому питанні, не були марними. Можемо констатувати, Що сьогодні держава зробила крок для забезпечення виробникам озброєння сприятливих умов для роботи та розвитку. Законопроєкт направлений на удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії правового режиму воєнного стану", — ідеться в повідомленні.

Документ має остаточно виправити ситуацію, яка виникла між українськими підприємствами ОПК і Державною аудиторською службою. Нагадаємо, що, згідно з позицією контролюючих органів, оборонні компанії мали працювати без прибутку.

NAUDI впродовж кількох місяців послідовно відстоювала необхідність регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях, а в січні 2024 року брала активну участь у створенні відповідного законопроєкту. Адже розвиток підприємств ВПК – гарантія забезпечення обороноздатності нашої держави та двигун української економіки.

"Просимо Президента України підписати Закон", — ідеться в повідомленні.