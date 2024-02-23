Війна в Україні та страхування авто: на що обов'язково треба звернути увагу і що радять експерти

Кожен вид страхування має свої особливості й призначений для певного типу страхового захисту. Воєнний час привніс свої унікальні особливості у вибір страхової, зазначає директор з роздрібного бізнесу страхової компанії ІНГО Микола Матика.

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Ви керуєте власним автомобілем, але коли мова йде про вибір страхового полісу, чим керуєтесь ви? Як обраєте страховий поліс? На ринку існує багато різних видів страхування та компаній, що мають свої умови, включаючи покриття, обмеження та умови виплат. І важливо правильно підібрати страхове покриття, адже йдеться не лише про фінансові аспекти.

Розібратися у всіх нюансах допоможе директор з роздрібного бізнесу страхової компанії ІНГО Микола Матика, який пропонує пройти кілька кроків, що дозволять вам правильно обрати страховий поліс.

Крок 1. Оцініть потреби та ризики

Перед прийняттям рішення щодо виду страхування важливо не лише точно передбачити ризики ушкодження власного автомобілю, але й свідомо проаналізувати потенційні загрози. Це може включати оцінку місцезнаходження, умов дорожнього руху, типу і віку автомобіля, а також статистику ДТП у вашому регіоні. Хоча передбачення ризиків може бути складним завданням, проте це допоможе визначити мінімальний рівень страхового покриття.

Крок 2. Розгляньте різні види страхування

При виборі страхового поліса для автовласника важливо звернути увагу на різні види страхування, їхні переваги та недоліки. Кожен вид страхування має свої особливості й призначений для певного типу страхового захисту. Розгляньмо докладніше деякі з них.

Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) є обов'язковим для кожного власника автомобіля в Україні. Цей вид страхування покриває збитки, завдані стороннім особам або майну під час використання вашого автомобіля. Тобто, його головне призначення – захищати вас від можливих витрат за шкоду, яку ви можете завдати іншим учасникам дорожнього руху – водіям, пасажирам чи пішоходам. Проте цей поліс має досить обмежене покриття та не включає витрати на ремонт власного автомобіля. Законом встановлений ліміт на відшкодування шкоди по майну у сумі 160 тис грн., а життю та здоров’ю людей – 320 тис грн. Ще один (найважливіший) недолік – врахування амортизації автомобіля при розрахунку збитку. Наразі чинна методика передбачає, що розмір завданої шкоди враховує знос автомобіля, якщо він старший за п'ять-сім років. Іншими словами, власник старшого автомобіля отримає меншу суму відшкодування, ніж нового. Проте це далеко від реальності, оскільки в разі пошкодження автомобіля вартість запчастин однакова як для старіших, так і для новіших машин. В новому законі це має бути виправлено, хоча термін його прийняття невідомий.

Тому наразі збільшувати ліміти свого захисту потрібно за допомогою додаткових недорогих полісів добровільного страхування. Наприклад, в страховій компанії ІНГО за мінімум 400 грн можна придбати поліс "Автоцивілка+", який дозволить розширити покриття ще на суму від 100 тис. до 2 млн. грн. Інший поліс, який називається "Свідомий захист", дозволить отримати виплату від ІНГО, якщо ви не винуватець ДТП, а постраждала сторона. Це вигідно і швидше, ніж чекати на виплату від чужого страховика.

ОСЦПВ (Автоцивілка) також передбачає відшкодування пасажирам постраждалих автомобілів у випадку травм, смерті або інвалідності внаслідок аварії. Але не водієві, винному ДТП. Для цього існує інший добровільний поліс – "Пасок безпеки". Він надасть можливість отримати виплату особам, які були в автівці під час ДТП, якщо виявиться, що аварія сталася без участі іншого транспортного засобу або вина водія не доведена. Страхувати можна будь-яку кількість місць в автомобілі у будь-якій комбінації: тільки водійське сидіння, водійське сидіння та кілька пасажирських місць або всі місця. І навіть якщо у вас є поліс ОСЦПВ, це не перешкоджає отримати додаткові страхові виплати за полісом "Пасок безпеки".

Для виїзду за кордон передбачений окремий поліс, що є аналогією української Автоцивілки, який називається Зелена картка. Вартість цього полісу чітко регламентується Моторним транспортним страховим бюро України (МТСБУ), а випускати його можуть лише страховики, що є його повними членами. Пам’ятайте, що страхові ліміти цього полісу діють відповідно до місцевих законів кожної країни-членів системи Зелена картка. Деякі українські страховики, як, наприклад, ІНГО, пропонують разом з полісом додаткові консьєрж-послуги, що допомагають водієві у разі ДТП за кордоном.

Комплексне автомобільне страхування (КАСКО) є одним з найкращих видів страхування, оскільки надає широкий захист від більшості ризиків, таких як ДТП, угони, падіння сторонніх предметів, стихійні лиха, протиправні дії інших осіб та інші негаразди. Звідси і головний його недолік – відносна висока вартість полісу. Як правило, такий поліс вигідно придбати для автомобіля, що не старший 3-4 років.

МініКАСКО може бути альтернативою для тих, хто шукає захист саме для власного авто за більш доступною ціною. Однак він зазвичай має обмежений ліміт виплати і не включає страхового покриття за іншими ризиками, окрім ДТП.

КАСКО з покриттям воєнних ризиків дозволяє отримувати відшкодування збитків, що завдані ракетними атаками, діями безпілотників, руйнівними ударними (звуковими) хвилями, пожежами та навіть наїздами військової техніки. В ІНГО цей поліс має назву "КАСКО. Відбій тривоги". Застрахувати за цією програмою можна будь-який легковий транспортний засіб (або парк легкових ТЗ) зі строком експлуатації до 12 років (включно) та вартістю до 6 млн гривень. Натомість коштує такий поліс мінімум 1,65% від страхової суми (традиційне КАСКО вартує орієнтовно від 4% до 7,5% та вище). Звісно, що на страхування не приймуть автомобілі, що експлуатуються на тимчасово окупованій території та в зонах, де ведуться активні бойові дії. Єдиний недолік такого полісу – ліміт відшкодування, який обмежується 3-6 млн. грн в залежності від кількості застрахованих автомобілів.

Крок 3. Порівняйте умови та вартість

При порівнянні страхових полісів різних компаній, важливо докладно вивчити умови та вартість кожного з них. При цьому слід звернути увагу на такі ключові аспекти:

Покриття. Перевірте, які саме ризики покриває поліс кожної страхової компанії. Переконайтеся, що покриття відповідає вашим потребам і враховує основні ризики. Обмеження та франшизи. Врахуйте наявність будь-яких обмежень та франшиз у страховому полісі. Франшиза — це сума, яку ви повинні сплатити з власної кишені перед тим, як страхова компанія почне відшкодовувати збитки. Вартість полісу. Порівняйте вартість полісів від різних компаній і з'ясуйте, які саме послуги включені в цю вартість. Пам'ятайте, що дешевший поліс не завжди означає кращий вибір, оскільки він може мати обмежене покриття або високі франшизи.

Крок 4. Оберіть надійного страховика

При виборі страхової компанії важливо враховувати її репутацію, досвід роботи на ринку та здатність надавати якісний сервіс. Ось деякі критерії, на які варто звернути увагу:

Репутація. Перегляньте рейтинги страхових компаній у спеціалізованих виданнях та рейтингових агенціях, таких як, наприклад, IBI-Рейтинг, та зверніть увагу на їхні позиції в автострахуванні та загальних показниках. Досвід роботи. Віддайте перевагу компаніям з великим досвідом роботи на страховому ринку, оскільки вони мають більшу експертизу у врегулюванні збитків та наданні якісного обслуговування. Клієнтський сервіс. Зверніть увагу на якість обслуговування клієнтів. Краще вибрати компанію, яка пропонує швидкий і ефективний клієнтський сервіс — дистанційне врегулювання, прямі виплати, мають розгалужену мережу офісів.

Звернення до професіоналів і ретельне вивчення умов страхового полісу допоможе забезпечити надійний захист вашого автомобіля та зменшити фінансові ризики в майбутньому.

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