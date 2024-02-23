Частина доказів проти Пашинського недопустимі, в БЕБ могли зібрати їх протиправно - адвокати

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Адвокати Пашинського надали факти того, що частина доказів, зібраних НАБУ, є недопустимими — їх збирало можливо протиправно збирало БЕБ. Про це пише "Телеграф".

Зокрема, сторона захисту надала матеріали, з яких вбачається, що Бюро економічної безпеки здійснювало обшуки 12.02.2024 за заступництвом НАБУ. А саме детективи БЕБ використали бланки для протоколу обшуків, якими користуються детективи Національного антикорупційного бюро.

Чому такі докази не є допустимими?

По-перше, НАБУ та БЕБ – це два незалежні органи, які мають різний функціонал.

По-друге, ці відомства мають дотримуватися таємниці досудового розслідування.

По-третє, навіть у разі необхідності отримання матеріалів провадження один одного, БЕБ чи НАБУ мали б здійснити це через суд. Проте цього зроблено не було.

А відтак, можна сказати, що НАБУ по факту курувало БЕБ для того, аби досягнення їх мети – увʼязнення Пашинського, — відбулось за будь-яких обставин: чи то через ВАКС, чи то через суд загальної юрисдикції.