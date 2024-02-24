З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були обстріляні 160 разів - Тімченко

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З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти майже 160 разів обстрілювали теплові електростанції ДТЕК. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

З початку повномасштабного вторгнення лише теплові електростанції ДТЕК були атаковані майже 160 разів. З них понад 40 разів – впродовж поточного опалювального сезону. Знищено або пошкоджено понад 6 тисяч об’єктів розподільчих електромереж компанії, зазначають в компанії.

Проте енергетикам ДТЕК вдалося відновити 10 енергоблоків ТЕС, які зазнали суттєвих руйнувань внаслідок ворожих атак. Ще 2 блоки загальною потужністю 500 МВт було додатково розконсервовано для підтримки надійності енергосистеми.

Окрім того, щоб забезпечити стабільне електропостачання для українців за два роки ремонтні бригади ДТЕК відновили майже 17 тис. км ліній і 6 тис. об’єктів електромереж. Загалом аварійно-ремонті бригади повернули світло для понад 11 млн домогосподарств, для більшості з них по кілька разів через постійні обстріли і знеструмлення в прифронтових регіонах.

Водночас з початку повномасштабного вторгнення росія вбила 252 працівників ДТЕК, в тому числі тих, хто захищав країну в складі Збройних сил України.

"Неможливо оцінити, наскільки це велика втрата. Люди – завжди найбільша цінність для компанії. Сьогодні, у 10-ту річницю війни росії проти України, а також у другу річницю повномасштабного вторгнення я хочу вшанувати пам’ять героїв-енергетиків. Також подякувати всім за те, що попри всі складнощі та небезпеку – вони продовжують працювати, щоб забезпечити нашу країну і наших громадян світлом і теплом", — зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Він додав, що ДТЕК зі свого боку робить все можливе, щоб навіть за умов постійних атак по енергосистемі забезпечувати українців світлом та будувати нові енергетичні об'єкти.

Зокрема, в розпал війни ДТЕК побудував Тилігульську вітрову електростанцію в Миколаївській області в 100 км від зони бойових дій. В планах компанії на 2024-2025 роки збільшити потужність ВЕС майже в 4 рази, що стане найбільшою приватною інвестицією в українську енергетику за всі роки Незалежності.

"Ми віримо в перемогу і робимо все від нас залежне, щоб наблизити її", — підкреслив ТІмченко.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ДТК інвестував 1 млрд доларів в економіку України.