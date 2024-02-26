Пашинський: відношення ні до реалізації цього палива, ні тим більше до отримання якихось незаконних коштів, не маю

Голова Національної асоціації підприємств оборонки виступив із емоційною заявою на засіданні ВАКС.

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Жодних незаконних дій, які у своїй підозрі інкримінують САП та НАБУ голові Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, екснардепу Сергію Пашинському, він не вчиняв та не має ніякого відношення до нібито "вкрадених нафтопродуктів". Про це політик заявив у своєму заключному слові на обранні йому запобіжного заходу у ВАКС 26 лютого, повідомляє Telegraf

"Я ніколи не був бізнес-партнером пана Тищенка. Це загально відомий факт. Правоохоронці провели мільйони слідчих дій. У мене до 2006 року була бізнес-діяльність, у них є докази, але вони їх не наводять. Я не знаю нікого, підкреслюю, крім Тищенка в тій підозрі. Я ніколи не бачив ні Гаврилових, ні там ще інших з названими прізвищами, я ніколи з ними не комунікував. Мене поливали брудом, що я мав кошти від реалізації нафтопродуктів. Ваша честь, проведені тисячі годин НСРД, включаючи якісь останні НСРД, — ніде навіть натяку немає ні у кого (ні у поганих свідків, ні у гарних), що я отримав (кошти від нафтопродуктів. — Ред.). Хочу звернутися до народу України: я готовий піти на будь-які випробовування. Відношення ні до реалізації цього палива, ні тим більше до отримання якихось незаконних коштів, не маю", — сказав Пашинський.

Він також додав, що разом зі своєю командою перерахували в бюджет країни "1,5 мільярда доларів, з $8 млрд, вкрадених Януковичем".

"Вони зі своєю командою (в САП. — Ред.) повернули жомову яму тільки зараз. І то — тому що почалася повномасштабна війна та рухи по конфіскації й реалізації цього майна. Ми ще побачимо результати цього… Мене завжди, коли я не був владою, переслідували, фальсифікували справи. Але вони розвалювались. На жаль, така моя ненька Україна. Така у нас держава. Я ніколи не ховався, не переховувався, і всі виклики зустрічав з гордо піднятою головою… Якщо я дійсно побачу, що це реальна спроба повернути кошти в бюджет, я — до ваших послуг. Якщо це атаки на Пашинського, щоб посадити його по сфальшованим обвинуваченням, у в'язницю, звичайно я буду опиратися. І я ще навіть не починав", — емоційно заявив політик.