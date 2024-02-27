Перехожі просто проходили повз: у центрі Варшави зґвалтували 20-річну українку

20-річна українка поверталася додому, коли на неї просто в центрі міста напав незнайомий чоловік. В цей час поруч пройшли кілька людей, і жоден не викликав поліцію. Побиту дівчину зранку знайшов охоронець.

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У центрі Варшави 26 лютого зранку чоловік, який йшов на роботу, знайшов побиту дівчину на сходах будинку і викликав поліцію. З'ясувалося, що її побили та зґвалтували. Найгірше, що це бачили перехожі і ніяк не допомогли. Історію українки розповідає польське видання Fakt.

Того вечора 20-річна українка в центрі Варшави поверталася додому. Коли вона йшла вулицею Журав’я, за нею з’явився підозрілий чоловік. Він витягнув ніж, схопив дівчину ззаду та потягнув до воріт. Там він почав душити її, зривати з неї одяг і після цього зґвалтував. Потім зловмисник залишив дівчину на сходах перед воротами та пішов геть. Дорогою він розкидав її речі, сів у трамвай і поїхав у бік Мокотова.

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Правоохоронці вилучили записи з камер спостережень, де видно, що перехожі бачили, що відбувається, і просто проходили повз.

Є записи, на яких видно, як поруч тротуаром йдуть дві дівчини — вони щось крикнули зловмиснику і пішли далі. Також повз проходила пара і ніяк не зреагувала. Зреагував лише охоронець, який йшов на ранкову зміну. Саме він знайшов роздягнену дівчину на сходах і одразу викликав поліцію та швидку.

Дівчину у важкому стані доправили до лікарні.

Правоохоронці почали розшукувати нападника. Повідомлено всіх патрульних у місті та забезпечено моніторинг. До операції також була залучена спецгрупа зі службовими собаками.

Підозрюваного затримали буквально через кілька годин. Він переховувався у своїй квартирі на вулиці Раковецька в Мокотові. Його затримали. Під час обшуку у нього в квартирі виявили книги кримінальної тематики. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що у Польщі знайшли тіло 30-річного українця, який пішов з дому і не повернувся та перебував у розшуку.

Також повідомлялося, що у Косові за дивних обставин знайшли мертвою 23-річну українку. Поліція розслідує справу як ДТП, а друзі дівчинни вважають, що її вбили.