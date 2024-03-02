В Україні запрацював завод із виробництва мінеральної та питної води Аqua Миргород

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В Україні запрацював завод Aqua Миргород, який спеціалізується на виробництві мінеральної та питної води. Завод після понад 20-ти річної консервації було відновлено, а потужності – частково модернізовано.

Наразі основний продукт заводу – це природна мінеральна вода Aqua Миргород DETOX, видобута з унікальної свердловини глибиною 695 метрів, розташованої в центрі Дніпровсько-Донецької западини. Особливість цієї води в тому, що вона має природній мінералізований склад, а після видобутку газується і розливається по пляшках, не проходячи штучну мінералізацію.

Як зазначив Олег Міщенко, український підприємець, який є акціонером венчурного фонду "‎Феномен", що володіє ТОВ Аqua Миргород, завод до 2025 року планує повністю модернізувати виробництво та збільшити свої потужності, що дозволить створити нові робочі місця та збільшити обсяг податків до держбюджету для підтримки економіки країни та розвитку регіону.

Крім того, на території заводу планується відкриття унікальної галереї картин, створених на основі штучного інтелекту, присвячених культурній спадщині Полтавщини. Це дасть змогу створити туристичний магніт в регіоні та популяризувати українських письменників серед клієнтів компанії, туристів та шанувальників мистецтва.