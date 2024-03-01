"Українська бронетехніка" наростила виробництво в десятки разів

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ТОВ "Українська бронетехніка" за два роки повномасштабного вторгнення наростило виробництво в десятки разів, розповіли в компанії в сюжеті для Deutsche Welle, передає "Гордон".

Для безпеки компанія розосередила виробництво на десятках майданчиків по країні.

За словами генерального директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислава Бельбаса, розосередження, ретельний добір персоналу й організація виробничого процесу в такий спосіб, щоб не накопичувати в одному місці значних обсягів готового продукту й деталей, зараз є необхідними заходами безпеки.

"На жаль, уже другий рік повномасштабного вторгнення, а в нас досі інформація про оборондержпостачальників знаходиться у відкритому доступі. Ворог може спокійно перевірити локацію будь-якого підприємства, його кадастровий номер, точне місцезнаходження виробничих площадок і таке інше", – констатує він.

На заводі виробляють міномети, бронеавтомобілі, зокрема "Новатор", та іншу техніку.