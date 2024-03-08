Захист споживачів і конкуренція: новий глава НКРЕКП розповів про пріоритети

Related video

Новий глава Нацкомісії, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк, якого призначено 3 березня і який уже став об’єктом атак анонімних телеграм-каналів, розповів про пріоритети роботи комісії. За його повідомленням в Facebook, це в першу чергу захист прав споживачів, розвиток конкуренції, остаточна синхронізація українського законодавства з європейським.

"І хоча робота Регулятора — це, зазвичай, не те, що всім подобається і приносить всенародну любов, але ми будемо робити свою роботу чесно, відповідально та професійно. Я особисто радий усім комунікаціям зі ЗМІ та готовий відповісти на всі питання, які виникають", — написав Тарасюк в своєму Facebook, коментуючи ідентичні за змістом тексти зі звинуваченнями на його адресу в анонімних телеграм-каналах.

"Як ви, можливо, знаєте у неділю мене було обрано головою НКРЕКП і з понеділка я приступив до виконання своїх обов’язків. Як бачите, вже через три дні, повідомленнями у деяких анонімних телеграм-каналах було визнано мою бездіяльність. Це, мабуть, найшвидша ідентифікована бездіяльність в історії української державної служби — для встановлення вердикту вистачило лише три дні перебування на посаді голови Комісії", — додав новий глава комісії.

Нагадаєм, члени НКРЕКП призначаються розпорядженнями Кабінету Міністрів. Голову НКРЕКП обирають члени комісії терміном на 2 роки. НКРЕКП відповідає за державне регулюванням енергетичних підприємств та підприємств сфери житлово-комунального господарства. 3 березня новим главою НКРЕКП було обрано Валерія Тарасюка, який змінив на цій посаді Костянтина Ущаповського.