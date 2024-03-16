Столична суддя Трофименко відмовилася коментувати покупку люксового авто під час війни — ЗМІ

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Суддя Господарського суду Києва Тамара Трофименко, яка у розпал повномасштабної війни стала власницею нового VOLVO за майже 2,5 млн грн, відмовилась коментувати доцільність цієї покупки і походження статків. Вона порадила журналістам звернутись до прессекретаря і залишила залу засідань, пишуть "Українські новини", передає видання "Апостроф".

Тамара Трофименко, яка працює суддею столичного Госпсуду, у липні 2023 придбала новий автомобіль VOLVO XC60 за 64 тис. дол.(2,4 млн грн). Це – не перша іномарка в автопарку судді: у 2020 році вона стала власницею Subaru Forester за понад мільйон гривень (близько 38 тис. доларів США). Крім того, у декларації судді журналісти видання "СтопКор" виявили низку об'єктів нерухомості, записаних на членів родини.

Журналісти намагались поспілкуватись із самою суддею під час одного з засідань та взяти у неї коментар, але спроба виявилась марною. Зокрема, її запитали, наскільки доцільно у розпалі повномасштабної війни купувати авто за 2,5 млн грн. Також поцікавились її ставленням до ініціативи ліквідувати Господарський суд. Однак усі питання Тамара Трофименко залишила "без коментарів". Жінка порадила репортерам звернутися до пресслужби, "зібрала свої речі й буквально втекла з судової зали до іншого приміщення", йдеться у матеріалі.

При цьому суддя Трофименко може стати суб'єктом дисциплінарного процесу через дії, які вказують на можливий конфлікт інтересів.

"Так, пані Тамара ухвалила рішення на користь адвоката Павла Чепурди, який був її довіреною особою – ймовірно, в порушення суддівської присяги. За цими фактами ВККСУ, ВРП та НАЗК можуть ініціювати провадження щодо Трофименко", — пишуть журналісти.

Також стало відомо, що Тамара Трофименко найближчим часом буде проходити оцінювання, тому активісти ВГО "Стоп корупції" планують звернутись до ВККСУ для додаткової перевірки зазначених фактів під час оцінювання судді.