Хочу мільйон і на Мальдіви: найбільший корупційний скандал за 2023 рік за версією Фокусу

На першому місці в рейтингу Фокусу, присвяченому топ 15 корупційним справам в Україні за 2023 рік, опинилася справа чиновниці, яка мріяла отримати мільйон доларів і поїхати на Мальдіви.

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Фокус опублікував рейтинг "Війна крадіжкам не завадить: топ 15 скандальних корупційних справ в Україні у 2023 році", де перше місце посіла великомасштабна схема, до якої було втягнуто колишню тимчасову голову Головного управління Державної податкової служби в Києві.

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Війна крадіжкам не завада: топ 15 скандальних корупційних справ в Україні у 2023 році

Підозри в причетності до цієї справи падають на колишню виконувачку обов'язків керівника Головного управління Державної податкової служби в Києві, яка також керувала Комісією із зупинення реєстрації податкових накладних і розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Згідно з повідомленнями ДБР, вона зловживала своїм становищем і схемами, унаслідок чого понад 15 мільярдів гривень потрапили в тіньовий обіг.

Також було виявлено незаконне отримання відшкодування ПДВ на суму близько 30 мільярдів гривень. У підозрюваної проведено обшуки, унаслідок яких виявлено цінності й готівку на загальну суму понад 158 тисяч доларів США, а також "списки бажань", у яких вона, судячи з усього, хотіла отримати мільйон доларів, поїздки на Мальдіви й інші дорогі надбання.

Загальна сума, яка фігурує в справі, становить 45 мільярдів гривень. Справа перебуває на стадії розслідування, і фігурантка залишається на волі.

Ознайомитися з ексклюзивним рейтингом Фокусу "Війна крадіжкам не завадить: топ 15 скандальних корупційних справ в Україні у 2023 році" можна за посиланням.