"На замовлення" палили будинки по всій Україні: поліція ліквідувала злочинну групу (відео, фото)

Фігуранти організовували виїзд на місце події у будь-яку точку країни і закидали помешкання людей пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Зняті відеозаписи вони надсилали замовникам. Ціна "послуги" – від 500 до 3000 доларів.

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Правоохоронці ліквідували організовану злочинну групу, яка на замовлення спалювала житло громадян по всій Україні. Коштувала відповідна "послуга" від 500 до 3000 доларів. Про це повідомляє Національна поліція України.

Організаторами злочинної групи виявилися 20-річний та 26-річний мешканці Київської й Чернігівської областей. Для виконання "брудної" роботи вони залучили девʼятьох жителів Київщини та Житомирщини віком від 17 до 34 років, самі ж приймали замовлення на підпали та розподіляли між членами ОЗГ гроші, отримані за їх скоєння.

Як фігуранти виконували "замовлення"

За інформацією у пресслужбі Нацполіції, фігуранти організовували виїзд на місце події у будь-яку точку країни та закидали будинки й квартири пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру.

Згодом зняті відеозаписи вони надсилали замовникам, аби підтвердити виконання. За послугу просили від 500 до 3000 доларів.

Таким чином підозрювані встигли завдати шкоди чотирьом квартирам та пʼятьом будинкам в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

В учасників групи провели обшуки

Слідчі Нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживання учасників групи і зібрали беззаперечні докази причетності до серійних підпалів всіх одинадцятьох учасників злочинної групи.

Зокрема, правоохоронцям вдалося вилучити:

боєприпаси;

понад 10 тисяч доларів у різній валюті;

мобільні телефони, на які приймались замовлення та фільмувались злочини;

банківські картки, на які перераховувались кошти за скоєне.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора всім учасникам злочинної групи, включаючи організаторів, повідомлено про підозру за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

"Підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобових домашніх арештів. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі", — додають у пресслужбі.

Нагадаємо, 19 березня у ДПСУ повідомили, що українські прикордонники в співпраці зі співробітниками Національної поліції затримали громадянина Угорщини, який намагався вивезти українку до Королівства Камбоджі задля сексуальної експлуатації.