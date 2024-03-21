Бюджет втратив 100 млрд грн: експерти виступили за збільшення адвалорної ставки акцизу на сигарети

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Економічні експерти виступають за збільшення з 12% адвалорної ставки акцизу на тютюнові вироби, оскільки виникає дисбаланс в оподаткуванні дорогих і дешевих сигарет. Про це написав директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, передає ТСН.

"У нас вирівняли податки на "Приму" і "Мальборо", — пише експерт.

За даними Кулика, бюджет України з моменту зниження урядом Миколи Азарова в 2013 адвалорної ставки з 25% до 12%, недоотримав понад 100 млрд гривень.

"За 11 років Україна втратила понад 100 млрд гривень, які могли б бути спрямовані на зміцнення оборони нашої держави", — вважає Кулик.

Підвищення адвалорної ставки підтримує й економічний експерт Денис Безлюдько.

"Попит на преміум-сегмент, в основному, нееластичний. Тобто для людини з доволі великим доходом (на відміну від більшості населення) не є принциповим підвищення суми акцизу, який вона платить. Вона навряд чи перейде на умовну "Ватру". А ось бюджет України отримає додаткові надходження", — пояснює він.

Безлюдько додав, що з 2013 ситуація "зацементувалася": законопроєкти, якими цю ставку хочуть підвищити, просто не виносять до сесійної зали Верховної Ради.

Як повідомлялося, в Україні зараз діє така схема акцизного оподаткування тютюнового ринку: мінімальне акцизне зобов'язання (2 516,54 грн за 1000 шт.), специфічна ставка (1881,17 грн за 1000 шт.) і адвалорна ставка (12%). Нюанс у тому, що адвалор зараз непомітний і на оподаткування преміум-сегмента він не впливає.

Наприклад, з пачки цигарок вартістю 60 гривень загальний акциз, який сплачують компанії (точніше курці), становить 50,33 гривні (60,00 грн х 12% = 7,2 грн — адвалорна складова акцизного податку; 37,62 грн — специфічна ставка акцизного податку; 37,62 + 7,2 = 44,82 грн — сума акцизного податку за пачку цигарок). Але 44,82 грн менше, ніж 50,33 грн (мінімальне акцизне зобов'язання), тому до бюджету підлягає сплаті 50,33 грн акцизного податку за пачку.

І з пачки сигарет вартістю 106 гривень — 50,34 гривні (106,00 грн х 12% = 12,72 грн — адвалорна складова акцизного податку; 37,62 грн — специфічна ставка акцизного податку; 37,62 + 12,72 = 50,34 грн — сума акцизного податку за пачку сигарет). 50,34 грн більше, ніж 50,33 грн (мінімальне акцизне зобов'язання), тому до бюджету підлягає сплаті 50,34 грн акцизного податку за пачку.

У Європі адвалорні ставки акцизу на сигарети становлять від 25% до 50% (у деяких країнах навіть вищі).