Україна показує Європі лідерство у посиленні і підтримці стійкості енергосистеми

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Український досвід у посиленні стійкості та підтримки енергетичної системи є надзвичайно важливим і корисним для Європи. На цьому наголосила віце-прем’єр-міністр, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш під час зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком, яка відбулася в Міненерго 25 березня, передає телеканал "Ми — Україна".

Вона відзначила особливі зусилля міністра у підтримці контактів з колегами — міністрами енергетики країн-членів Європейського Союзу у напрацюванні політики посилення енергетичної безпеки континенту.

"Останні атаки на енергосистему України є дуже гарним свідченням для нас у Європі того, наскільки важлива стійкість енергосистеми для підтримки життєдіяльності наших країн. І ми раді тому, що навчаємося завдяки лідерству енергосектору України, як підтримувати стійкість енергосистеми", — зазначила Ебба Буш під час зустрічі.

Ключовою темою зустрічі стало продовження підтримки України у війні з російським агресором зі шведської сторони, допомога українському енергосектору, а також напрямки поглиблення співпраці у галузях атомної енергетики та відновлюваних джерел енергії.

Очільник Міненерго розповів, що росіяни відновили масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Внаслідок атаки 22 березня, яка стала наймасованішою за два роки повномасштабною війни, було завдано значної шкоди об’єктам генерації і передачі електроенергії. Після цього ворог продовжує атакувати енергетику на локальному рівні, зокрема цієї ночі було запущено ворожі дрони по об’єктах енергетики на Одещині.

"Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам і безпосередньо Швеції за підтримку українського енергосектору у вигляді обладнання і внесків до Фонду підтримки енергетики України. Наразі ми оцінюємо наслідки останніх атак і незабаром сформуємо список актуальних потреб в обладнанні і устаткуванні для виконання відновлювальних робіт", — зазначив Герман Галущенко.

Ебба Буш своєю чергою нагадала, що Швеція вже надала значну підтримку українській енергетиці у вигляді енергетичного обладнання і готова й надалі допомагати для проведення ремонтів і відновлення.

З березня 2022 року в Україну зі Швеції надійшло 97 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 1 126 тонн, до яких увійшли 222 генератори, трансформатори струму і напруги та інше електроенергетичне й газове устаткування для виконання відновлювальних робіт. Крім цього Швеція внесла 25,27 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Частину шведського внеску вже виплачено для забезпечення необхідної допомоги для операторів системи розподілу прифронтових регіонів – Запоріжжя та Миколаєва, а також для потреб оператора системи передачі.

Близько 8 мільйонів євро шведського гранту призначено для фінансування впровадження децентралізованих рішень у сфері відновлюваної енергії, зокрема це сонячні панелі, батареї, мікромережі, заходи з енергоефективності для соціальних служб і домогосподарств.

"Ми будемо продовжувати допомагати Україні у ці складні часи випробувань, надаючи допомогу для відновлення після останніх ворожих атак. У ці дні ми знову бачимо, як росія використовує енергетику як зброю", — зазначила віце-прем’єр-міністр Швеції.