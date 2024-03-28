Мінілабораторія у рюкзаку для доставки їжі: у Житомирі викрили "дилерів" амфетаміну (фото)

За інформацією поліції, до виготовлення психотропів причетні троє товаришів, мешканців одного мікрорайону міста. Зокрема, чоловіки відправили "товар" з психотропами поштою під виглядом згущеного молока.

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На території одного з житлових масивів Житомиру у гаражних приміщеннях українці облаштували лабораторії та синтезували там амфетамін. Обладнання до підпільних цехів "наркодилери" переносили у рюкзаку популярної служби доставки, а розповсюджували "товар" поштою. Про це 27 березня повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Житомирської області.

За інформацією правоохоронців, до виготовлення психотропів та їх розповсюдження в Житомирі й за межами області причетні троє товаришів, мешканців одного мікрорайону міста. Раніше вони вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочинів.

Який "товар" продавали фігуранти

Поліцейські Житомирщини з’ясували, що протиправну діяльність один зі старших чоловіків розгорнув ще у вересні 2023 року. Повідомляється, що задля цього він налагодив схему придбання прекурсорів та підшукав гаражне приміщення у кооперативі мікрорайону Крошні, де облаштував лабораторію. Там чоловік і синтезував амфетамін, а реалізовував "товар" клієнтам неподалік власного житла.

Наркотики збували у рюкзаку служби доставки

Крім того, як зазначають у пресслужбі, неподалік, у сусідньому гаражі, двоє жителів Житомира, віком 40 та 33 років, також реалізовували подібний "бізнес-план".

"Там вони виготовляли амфетамін у великих розмірах. Зокрема, в одному з випадків чоловіки відправили поштою пакунок з психотропами під виглядом згущеного молока клієнтові у Запорізьку область", — йдеться у повідомленні.

У поліції додають, що 40-річний чоловік використовував терморюкзак популярної служби доставки задля маскування незаконної діяльності.

"Саме у цій сумці він переносив колби та обладнання до підпільного цеху з виготовлення психотропів", — зазначають правоохоронці.

Поліція провела обшуки в гаражах та житлі фігурантів

У вівторок, 26 березня, слідчі поліції Житомирщини, за силової підтримки РПОП в області, провели 13 обшуків в гаражних приміщеннях кооперативу та житлі фігурантів. На місцях подій працювала криміналістична лабораторія ГУНП області.

Правоохоронці виявили й вилучили лабораторне обладнання, прекурсори, вже готовий до збуту амфетамін, наркотичні речовини, гроші й гранати.

Чоловікам повідомили про підозри

Цього ж дня слідчі поліції Житомирщини, за погодженням з обласною прокуратурою, повідомили чоловікам про підозри у вчиненні низки кримінальних правопорушень. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 307 КК України).

А раніше судимому житомирянину додатково інкриміновано незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (ч. 2 ст. 311 КК України).

Наразі, як уточнили правоохоронці, чоловікам загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 27 березня правоохоронці викрили та затримали двох мешканців Києва, які організували канал постачання наркотичного засобу (кокаїну) з Європейського Союзу до України, а потім реалізовували "товар" гуртовими партіями під час особистих зустрічей із замовниками, які надалі забезпечували збут по території країни у роздріб.