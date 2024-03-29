"ЗСУ, поранені та діти" – Михайло Шелемба розказав про основні напрями допомоги ДАТАГРУП і Volia

Редактори NV Бізнес провели опитування серед бізнесів, щоб виявити, скільки коштів вони виділили на ЗСУ і гуманітарні потреби з моменту повномасштабного вторгнення. ДАТАГРУП та VOLIA увійшли в ТОП компаній, які разом задонатили на підтримку країни 48 млрд грн. Про те, на чому фокусується бізнес у своїй допомозі, розказав СЕО цих компаній – Михайло Шелемба.

За час від початку повномасштабного вторгнення компанії ДАТАГРУП і VOLIA виділили на допомогу ЗСУ, державі й населенню понад 340 млн грн та увійшли до переліку бізнесів із найбільшим обсягом донатів на підтримку України.

"Бізнес не може вижити в країні, в якій йде велика війна, якщо він не долучається до допомоги. І це не лише про корпоративну соціальну відповідальність. Адже без того, що країна переможе у війні рф проти нашого народу, неможливе буде будь-яке існування бізнесу на перспективу, – каже Михайло Шелемба, СЕО компаній ДАТАГРУП і VOLIA. – Тому це, насамперед, наш моральний обов’язок. Кожен має робити те, на що вистачає його можливостей, аби зберегти країну, в якій далі зможе працювати, та підтримати тих, хто самотужки не впорається. У бізнесу такого ресурсу більше, а значить і допомога може бути більш системною".

Як розказав Михайло, з лютого 2022 р. компанії передали на потреби військових у збройних силах України партію телекомунікаційного обладнання – рації, приймачі, репітери, антени, устаткування для супутникового зв’язку та протидії кібератакам тощо на загальну суму приблизно 295 млн грн. ДАТАГРУП і VOLIA забезпечили великою партією бронежилетів групу фронтових медиків Львівського оборонного кластеру. А також компанії долучились внеском у 10 млн грн до президентської благодійної краудфандингової платформи UNITED24 – глобальної ініціативи в підтримку України.

Для допомоги постраждалим від підриву окупантами Херсонської ГЕС компанії спрямували 1,1 млн грн на придбання обласною Державною службою України з надзвичайних ситуацій насосів для відкачування води, предметів першої необхідності та інших речей для населення.

Окрім того, по всій країні безкоштовним інтернетом було забезпечено понад 500 шкіл, бомбосховищ та гуманітарних центрів.

Тривалий час ДАТАГРУП і VOLIA надавали фінансову підтримку місії медиків-волонтерів з БФ "Frida", які забезпечують мешканців прифронтових та деокупованих територій безкоштовною медичною допомогою.

А з 2023 року компанії ДАТАГРУП і Volia щомісячним внеском в 1 млн грн допомагають Фонду "Центр спасіння життя", що займається евакуацією важко поранених з гарячих точок.

"Ми обрали для себе три основні напрями підтримки – ЗСУ, поранені і діти, — розповідає Михайло. – При цьому зараз найбільше зосереджуємось саме на допомозі воїнам, які отримали поранення, та дітям-сиротам війни"

Проєкт "НАШІ ДІТИ", який з’явився за ініціатив Михайла Шелемби у співпраці з БФ "Я Майбутнє України", спрямований на підтримку дітей, що втратили одного чи обох батьків внаслідок війни. Це недержавна програма допомоги сиротам війни, яка реалізується спільно із Ювенальною поліцією України.

Зараз проєкт завдяки партнерам підтримує вже 112 дітей, а під безпосередньою опікою компаній ДАТАГРУП і VOLIA знаходиться 68 з них. На потреби кожної дитини до її повноліття щомісяця перераховується 10 тис.грн.

"Майбутнє України на 100% залежить від того, яким буде майбутнє дітей, що зростають зараз, під час війни, – ділиться Михайло Шелемба. – І діти, які через війну лишаються батьків, не мають втрачати і своє майбутнє. Вони так само, як й інші діти, мають отримувати гідну освіту, жити в нормальних умовах, отримувати підтримку дорослих, яким довіряють і які можуть допомогти обрати свій життєвий шлях. Тому їхнє повноцінне життя стає нашою відповідальністю".

Від початку створення проєкт "НАШІ ДІТИ" активно шукає партнерів, аби можна було допомагати більшій кількості дітей і надавати їм не лише фінансову підтримку, а й юридичну, психологічну, освітню, менторську тощо.

"Ми – бізнес, меценати, благодійники – можемо об’єднуватись, аби підтримувати осиротілих дітей у дорослішанні. Нам по силам дати їм необхідну фінансову допомогу, запросити до себе в компанію на екскурсію, організувати дитяче свято чи оплатити курс навчання певній професії. Це не складно і це той мінімум, який ми можемо зробити, аби вшанувати пам’ять загиблих батьків і не залишити дітей наодинці з труднощами у найскладніший період їхнього життя, – каже Михайло. – Тож, ми завжди раді новим партнерам і закликаємо компанії долучатися заради спільної допомоги дітям".

Кожен бізнес чи меценат може зробити посильний внесок у супроводі дітей, обравши формат допомоги під свої можливості: разові або щомісячні донати на забезпечення побутових потреб і гідних умов для життя, допомога з отриманням якісної освіти чи запрошення на стажування або першу роботу до своєї компанії, менторство і наставництво для вибору життєвого шляху та можливості отримати пораду і підтримку дорослого тощо. Долучитися до проєкту "НАШІ ДІТИ" можна тут.

"Ми вдячні всім, хто сьогодні попри всі складнощі воєнного часу продовжує підтримувати Україну – кожен в своєму напрямку, – резюмує Михайло Шелемба. – Разом ми можемо робити більше. Окрема подяка – абонентам Volia, які спрямовують на допомогу ЗСУ свої бонуси за програмою Volia Бонус. У такий спосіб за два роки повномасштабної війни було зібрано і перераховано збройним силам України вже 1 млн 600 тис. грн. Я дякую кожному, хто долучається до цієї ініціативи!"